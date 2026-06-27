Η θρυλική Vespa έγινε 80 ετών – Χιλιάδες αναβάτες πλημμύρισαν τους δρόμους της Ρώμης

Με μια πολύχρωμη παρέλαση χιλιάδων αναβατών στους δρόμους της Ρώμης γιορτάστηκαν τα 80 χρόνια από τη δημιουργία της Vespa, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της ιταλικής κουλτούρας και του τρόπου ζωής.

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, λάτρεις της θρυλικής ιταλικής μοτοσικλέτας από όλο τον κόσμο κατέκλυσαν το ιστορικό κέντρο της Ρώμης, οδηγώντας τις χαρακτηριστικές Vespa τους ακόμη και σε δρόμους που συνήθως παραμένουν κλειστοί για την κυκλοφορία ιδιωτικών οχημάτων.

Ανάμεσά τους ήταν και ο Ντέιβιντ Μπααμόντε από το Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος ταξίδεψε οδικώς μέχρι την Ιταλία πάνω στη Vespa του.

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«Ξεκινήσαμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, περάσαμε από τη Γερμανία και τη Βιέννη και στη συνέχεια οδήγησα τη Vespa μου από την Αυστρία μέχρι τη Ρώμη. Το ταξίδι διήρκεσε δύο εβδομάδες», δήλωσε.

Για τον Ιταλό Αντρέα Μούσκο, η Vespa αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα μέσο μεταφοράς.

«Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ανεμελιά, η απόλαυση της στιγμής και η ανακάλυψη νέων εικόνων», ανέφερε.

Σύμβολο της μεταπολεμικής Ιταλίας

Η Vespa, που πήρε το όνομά της από τη λέξη «σφήκα» λόγω του χαρακτηριστικού ήχου του κινητήρα της, κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις 23 Απριλίου 1946 από την Piaggio και συνεχίζει μέχρι σήμερα να κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της εταιρείας στην Ποντεντέρα της Τοσκάνης.

Συνδέθηκε άρρηκτα με την αναγέννηση της Ιταλίας μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και έγινε διεθνές σύμβολο ελευθερίας, κομψότητας και ανεξαρτησίας, πρωταγωνιστώντας παράλληλα σε κλασικές κινηματογραφικές ταινίες όπως οι «Διακοπές στη Ρώμη» και «La Dolce Vita».

Ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, χαρακτήρισε τη Vespa «σύμβολο της ιστορίας και του πολιτισμού της Ιταλίας», σημειώνοντας ότι η πορεία της αντικατοπτρίζει την ανοικοδόμηση της χώρας μετά τον πόλεμο.

Παγκόσμιο φαινόμενο

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν την Πέμπτη με τη δημιουργία του «Vespa Village» στο Foro Italico και κορυφώθηκαν το Σάββατο με τη μεγάλη παρέλαση στους δρόμους της Ρώμης.

Χιλιάδες «Vespisti» από δεκάδες χώρες συμμετείχαν στη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας ότι η Vespa εξακολουθεί να αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο.

Ο πρόεδρος του Ομίλου Piaggio, Ματέο Κολανίνο, ανέφερε ότι από το 1946 μέχρι σήμερα έχουν παραχθεί σχεδόν 20 εκατομμύρια Vespa, τονίζοντας πως το εμβληματικό σκούτερ δεν συμβολίζει μόνο τη μετακίνηση αλλά και την κοινωνική και οικονομική εξέλιξη της μεταπολεμικής Ιταλίας.

«Η Vespa είναι οικογένεια»

Για τους φίλους της, η Vespa είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα δίκυκλο.

«Είναι ένα ποιοτικό σκούτερ με χαρακτήρα και ξεχωριστό κύρος», δήλωσε η Τζούλι Στόουβερ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο αδελφός της Άντριου Γουόρντ αποκάλυψε ότι πλέον διαθέτει δύο Vespa.

Από την πλευρά του, ο Ιλάκ Ντίαζ από τις Φιλιππίνες περιέγραψε τη μοναδική κοινότητα που δημιουργείται γύρω από το ιστορικό σκούτερ.

«Όπου κι αν παρκάρεις μια Vespa, κάνεις φίλους. Η Vespa είναι μια οικογένεια», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε τη Vespa όχι μόνο παράδειγμα βιομηχανικής αριστείας, αλλά και «ένα από τα πιο αγαπημένα σύμβολα της Ιταλίας στον κόσμο, έκφραση της ιταλικής δημιουργικότητας και του στυλ».

Με πληροφορίες από france24.com / ΑFP