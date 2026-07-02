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Χειροπέδες σε 46χρονο για διάρρηξη με λεία €45.000

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο συλληφθέντας οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού το οποίο εξέδωσε διάταγμα προσωκράτησης του για περίοδο πέντε ημερών.

Η Αστυνομία προχώρησε χθες το απόγευμα στη σύλληψη 46χρονου, ο οποίος καταζητείτο για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση διάρρηξης κατοικίας και κλοπής, που διαπράχθηκε στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα στις 26/06/2026, σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία από 89χρονη, άγνωστος διέρρηξε την οικία της κατά τις πρωινές ώρες και απέσπασε περιουσία συνολικής αξίας €45.000.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 46χρονου, ο οποίος συνελήφθη στη βάση δικαστικού εντάλματος, από μέλη του Ο.Π.Ε Λεμεσού.

Ο συλληφθέντας οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού το οποίο εξέδωσε διάταγμα προσωκράτησης του για περίοδο πέντε ημερών.

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