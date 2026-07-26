From Press to Present από το ΓΤΠ: Όταν οι εφημερίδες αφηγούνται την Ιστορία της Κύπρου

Μια ξεχωριστή έκθεση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών ανέδειξε καθοριστικές στιγμές της κυπριακής Ιστορίας μέσα από το πολύτιμο αρχειακό υλικό και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων των τελευταίων σχεδόν 150 χρόνων. Σε μια εποχή όπου οι ειδήσεις διακινούνται με ταχύτητα δευτερολέπτων και η πληροφορία συχνά χάνεται μέσα στον αδιάκοπο ψηφιακό θόρυβο, η έκθεση «From Press to Present» του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών ήρθε να υπενθυμίσει τη διαχρονική αξία του Τύπου ως φορέα ιστορικής μνήμης και συλλογικής ταυτότητας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 στο Garage Art Space στη Λευκωσία και προσέφερε στους επισκέπτες μια σπάνια ευκαιρία να γνωρίσουν την Ιστορία της Κύπρου μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τις φωτογραφίες και το πολύτιμο αρχειακό υλικό που διαφυλάσσει το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Μέσα από μια σύγχρονη και δημιουργική προσέγγιση, η έκθεση μετέτρεψε τα ιστορικά τεκμήρια σε ζωντανές αφηγήσεις. Αυθεντικά δημοσιεύματα, ιστορικές φωτογραφίες και κινούμενα γραφικά βασισμένα αποκλειστικά σε αρχειακό υλικό παρουσίασαν στο κοινό καθοριστικές στιγμές που σημάδεψαν την πορεία του τόπου, αναδεικνύοντας παράλληλα τον καθοριστικό ρόλο των εφημερίδων στη διαμόρφωση της δημόσιας μνήμης. «Η έκθεση μας υπενθυμίζει ότι οι εφημερίδες είναι ζωντανή μνήμη που καταγράφει γεγονότα, αγωνίες και προσδοκίες κάθε εποχής, βοηθώντας μας να κατανοήσουμε καλύτερα το παρελθόν μας», σημείωσε χαρακτηριστικά η διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, Αλίκη Στυλιανού. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών δρ Ελίκκος Ηλία, εκπρόσωποι κρατικών φορέων, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι και φίλοι του ΓΤΠ.

Η Κύπρος μέσα από τον Τύπο

Η έκθεση αποτέλεσε μία από τις δράσεις που σχεδίασε το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στο πλαίσιο της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2026. Βασικός της στόχος ήταν να παρουσιάσει σημαντικούς σταθμούς της Ιστορίας της Κύπρου μέσα από τον τρόπο με τον οποίο αυτοί αποτυπώθηκαν στις εφημερίδες κάθε εποχής.

Η διαδρομή ξεκινούσε από το 1878, έτος έκδοσης της πρώτης κυπριακής εφημερίδας, και ακολουθούσε την πορεία του νησιού μέσα από γεγονότα που σφράγισαν τη νεότερη κυπριακή Ιστορία.

Οι επισκέπτες μπορούσαν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της κυπριακής κοινωνίας από τα πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας, την άφιξη του πρώτου υδροπλάνου στην Κύπρο και τις κοινωνικές αλλαγές που συνόδευσαν τον εκσυγχρονισμό του τόπου. Ακολουθούσαν οι δραματικές δεκαετίες του αγώνα της ΕΟΚΑ και της ανεξαρτησίας, ενώ ξεχωριστή θέση κατείχαν τα πρωτοσέλιδα που κατέγραψαν την τουρκική εισβολή του 1974 και τις τραγικές συνέπειές της.

Η έκθεση συνέχιζε με τα μεγάλα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα των τελευταίων δεκαετιών: την πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, το δημοψήφισμα της ίδιας χρονιάς, τη χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά και τις δύο κυπριακές προεδρίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2012 και το 2026. Μέσα από αυτή τη χρονολογική αφήγηση αναδεικνυόταν όχι μόνο η εξέλιξη της κυπριακής ιστορίας αλλά και η εξέλιξη της ίδιας της δημοσιογραφίας. Η γλώσσα, η αισθητική, οι τίτλοι και οι προτεραιότητες κάθε περιόδου αποκάλυπταν τον τρόπο με τον οποίο οι δημοσιογράφοι και η κοινωνία αντιλαμβάνονταν τα γεγονότα της εποχής τους.

Οι εφημερίδες ως «ζωντανή μνήμη»

Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, η διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών Αλίκη Στυλιανού υπογράμμισε τον χαρακτήρα της έκθεσης ως μιας γέφυρας ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Όπως ανέφερε, η έκθεση «From Press to Present» δημιουργήθηκε με στόχο να φέρει το κοινό σε επαφή με σημαντικές στιγμές της Ιστορίας του τόπου, φωτίζοντας γεγονότα που διαμόρφωσαν τη συλλογική πορεία της κυπριακής κοινωνίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον διαχρονικό ρόλο των εφημερίδων ως καταγραφέων της ιστορικής πραγματικότητας.

Η κ. Στυλιανού τόνισε επίσης ότι η προστασία και η ανάδειξη του Αρχείου Εφημερίδων και του Φωτογραφικού Αρχείου αποτελούν διαχρονική αποστολή του ΓΤΠ. Πρόκειται για δύο πολύτιμους πυλώνες της ιστορικής τεκμηρίωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι εξυπηρετούν ερευνητές, ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους αλλά και κάθε πολίτη που επιθυμεί να κατανοήσει καλύτερα το παρελθόν του τόπου.

Στο τέλος της ομιλίας της, η διευθύντρια του ΓΤΠ ευχαρίστησε θερμά τη Ρεβέκα Τάκη για την επιμέλεια της έκθεσης, τον Δημήτρη Σωτηρίου για τη γραφιστική παρουσίαση καθώς και το προσωπικό του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών για τη συμβολή του στην υλοποίηση της διοργάνωσης.

Ένα εκπαιδευτικό ταξίδι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η συμμετοχή στην εκδήλωση ομάδας φοιτητών της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι συνοδεύονταν από τον καθηγητή τους Χάρη Αλεξάνδρου.

Οι φοιτητές συμμετέχουν στα μαθήματα της νεοσύστατης Έδρας Κυπριακών Σπουδών του ΑΠΘ και φιλοξενούνται στην Κύπρο από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στο πλαίσιο εκπαιδευτικής αποστολής που έχει ως στόχο τη γνωριμία τους με την Ιστορία, τον πολιτισμό και τις βασικές πτυχές του Κυπριακού ζητήματος.

Η παρουσία τους προσέδωσε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στην εκδήλωση. Η μελέτη της κυπριακής Ιστορίας από νέους ανθρώπους εκτός Κύπρου αποτελεί μια σημαντική επένδυση στη διάδοση της ιστορικής γνώσης και στην ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στον κυπριακό και τον ελλαδικό χώρο.

Όπως επεσήμανε η κ. Στυλιανού, η επιλογή των φοιτητών να μελετήσουν την Ιστορία και τα ζητήματα της Κύπρου αναδεικνύει τη σημασία της σύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών και επιβεβαιώνει τον ουσιαστικό ρόλο της ακαδημαϊκής συνεργασίας.

Πολύτιμη παρακαταθήκη

Στον χαιρετισμό του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του Αρχείου Τύπου του ΓΤΠ, το οποίο χαρακτήρισε τεράστιο πλούτο και πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Όπως ανέφερε, μέσα από τα αρχεία αυτά καταγράφεται η ιστορική, πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα κάθε εποχής, δημιουργώντας ένα μοναδικό σώμα τεκμηρίωσης της πορείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η αξία ενός τέτοιου αρχείου δεν περιορίζεται στη διατήρηση του παρελθόντος. Αντίθετα, συμβάλλει ουσιαστικά στην κατανόηση των γεγονότων, στην επιστημονική έρευνα και στη διαμόρφωση μιας πιο ώριμης συλλογικής συνείδησης.

Παράλληλα, καλωσόρισε τους φοιτητές του ΑΠΘ και αναφέρθηκε στη σημασία της Έδρας Κυπριακών Σπουδών, την οποία εγκαινίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τον Οκτώβριο του 2025.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, η λειτουργία της έδρας συνιστά έμπρακτη απόδειξη των στενών σχέσεων Κύπρου και Ελλάδας, ενώ δημιουργεί νέες δυνατότητες για ακαδημαϊκή συνεργασία, έρευνα και ανταλλαγή γνώσεων.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, συνεχάρη τη διεύθυνση και το προσωπικό του ΓΤΠ, καθώς και όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης, επισημαίνοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες μας υπενθυμίζουν τη σημασία της γνώσης του παρελθόντος ως πυξίδας για το μέλλον.

Η δύναμη των αρχείων

Η αξία της έκθεσης δεν περιορίζεται στην παρουσίαση ιστορικών τεκμηρίων. Εκεί βρίσκεται και η μεγαλύτερη επιτυχία της. Κατάφερε να αποδείξει ότι τα αρχεία δεν αποτελούν στατικές συλλογές εγγράφων κλεισμένες σε αποθήκες ή βιβλιοθήκες, αλλά ζωντανά εργαλεία γνώσης που μπορούν να επικοινωνήσουν ουσιαστικά με το σύγχρονο κοινό.

Το Αρχείο Εφημερίδων του ΓΤΠ αποτελεί μοναδική πηγή πληροφόρησης για τη σύγχρονη Ιστορία της Κύπρου. Στις σελίδες του είναι αποτυπωμένες οι μεγάλες πολιτικές εξελίξεις, οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί, οι πολιτιστικές αναζητήσεις και οι ελπίδες διαδοχικών γενεών Κυπρίων.

Η αξιοποίηση αυτού του υλικού μέσα από σύγχρονες μορφές παρουσίασης συμβάλλει ώστε η ιστορική γνώση να μην παραμένει κτήμα μόνο των ειδικών αλλά να γίνεται προσβάσιμη σε ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας.

Μέσα από τα πρωτοσέλιδα που παρουσιάστηκαν στην έκθεση, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν πως κάθε ιστορική στιγμή αποκτούσε τη δική της δημοσιογραφική γλώσσα και τη δική της θέση στη δημόσια μνήμη. Από τις στιγμές ενθουσιασμού μέχρι τις περιόδους κρίσης και δοκιμασίας, ο Τύπος παρέμεινε ένας σταθερός μάρτυρας της Ιστορίας.

Από τον Τύπο στο παρόν

Το «From Press to Present» πέτυχε κάτι περισσότερο από μια απλή παρουσίαση αρχειακού υλικού. Κατάφερε να μετατρέψει την ιστορική τεκμηρίωση σε εμπειρία και να υπενθυμίσει ότι πίσω από κάθε πρωτοσέλιδο κρύβεται μια ανθρώπινη ιστορία, μια κοινωνική πραγματικότητα και μια καθοριστική στιγμή του συλλογικού μας βίου. Σε μια χρονιά με ιδιαίτερο συμβολισμό λόγω της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρωτοβουλία του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών ανέδειξε τον διαχρονικό ρόλο της ενημέρωσης, της τεκμηρίωσης και της ιστορικής μνήμης. Και ίσως αυτό να είναι το σημαντικότερο μήνυμα της έκθεσης, ότι η κατανόηση του μέλλοντος περνά πάντοτε μέσα από τη γνώση του παρελθόντος. Και στις σελίδες των εφημερίδων της Κύπρου εξακολουθεί να χτυπά ένας ζωντανός παλμός ιστορίας, ο οποίος συνεχίζει να συνομιλεί με το παρόν και να φωτίζει την πορεία προς το αύριο.