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Βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο στον Κουτραφά - Μυστήριο για το ποιος το έκρυψε

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ημιαυτόματο όπλο, δύο πιστόλια, δύο σιγαστήρες και 66 φυσίγγια στα χέρια της Αστυνομίας

Ολόκληρο οπλοστάσιο, αποτελούμενο από πυροβόλα όπλα, σιγαστήρες, γεμιστήρες και δεκάδες φυσίγγια, εντόπισε η Αστυνομία σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή Κουτραφά, θέτοντας σε κινητοποίηση το ΤΑΕ Μόρφου.

Ο οπλισμός εντοπίστηκε χθες γύρω στις 2.30μ.μ., σε ανοιχτό χώρο, παρά τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας – Τροόδους, στην περιοχή Κουτραφά, μετά από αξιολόγηση σχετικής πληροφορίας που λήφθηκε από την Αστυνομία.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν:

  • Ένα ημιαυτόματο όπλο
  • Δύο πιστόλια
  • Δύο σιγαστήρες
  • Τρεις γεμιστήρες
  • 66 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

Όλα τα πιο πάνω παραλήφθηκαν από την Αστυνομία και θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις.

Το ΤΑΕ Μόρφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

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