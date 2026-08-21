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Συναγερμός στις Αρχές, άνοιξαν πυρ κατά οχήματος: Αδελφός καταδικασθέντα για το πενταπλό φονικό ο 33χρονος που πυροβόλησαν στην Αγία Νάπα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον αυτοκινήτου που οδηγούσε 33χρονος στην περιοχή Κόκκινες τα ξημερώματα, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε φλεγόμενο όχημα στο Αυγόρου, με την Αστυνομία να εξετάζει πιθανή σύνδεση με την υπόθεση.

Υπόθεση απόπειρας φόνου διερευνά η Αστυνομία μετά από πυροβολισμούς που ρίφθηκαν τα ξημερώματα εναντίον οχήματος που οδηγούσε 33χρονος στην επαρχία Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 5:40 π.μ. ο 33χρονος οδηγούσε στην Αγία Νάπα, στην περιοχή Κόκκινες, όταν δέχθηκε πυροβολισμούς από άγνωστα πρόσωπα.

Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς, ωστόσο προκλήθηκαν ζημιές στο όχημα. Ο 33χρονος προέβη ακολούθως σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του politis.com.cy, ο 33χρονος είναι αδελφός βαρυποινίτη που εκτίει ποινή για το πενταπλό φονικό που σημειώθηκε τον Ιούνιο 2012 στην Αγία Νάπα.

Λίγη ώρα αργότερα, σε περιοχή του Αυγόρου, εντοπίστηκε ανεξάρτητο όχημα να φλέγεται. Η Αστυνομία διερευνά κατά πόσο το συγκεκριμένο αυτοκίνητο συνδέεται με την υπόθεση των πυροβολισμών.

Οι εξετάσεις των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

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