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Θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Mini bus παρέσυρε 76χρονο - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι Αρχές καλούν οποιονδήποτε ήταν μάρτυρας της σύγκρουσης ή διαθέτει σχετικό υλικό από κάμερα αυτοκινήτου να επικοινωνήσει με την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων.

Ο 76χρονος Δημήτρης Ποταμίτης είναι το θύμα του θανατηφόρου δυστυχήματος που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στον αυτοκινητόδρομο, όπως γνωστοποίησαν οι Βρετανικές Βάσεις

Σύμφωνα με την Αστυνομία των Βάσεων, ο 76χρονος φέρεται να είχε σταματήσει το όχημά του όταν ένα ψυγείο έπεσε από αυτό.

Όταν κατέβηκε και επιχείρησε να μετακινήσει το ψυγείο από το οδόστρωμα, παρασύρθηκε από διερχόμενο mini bus και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επί τόπου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων.

Οι Αρχές καλούν οποιονδήποτε ήταν μάρτυρας της σύγκρουσης ή διαθέτει σχετικό υλικό από κάμερα αυτοκινήτου να επικοινωνήσει με την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων.

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