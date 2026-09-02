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Δυσλειτουργίες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Τι ζητούν οι αντιδήμαρχοι από τον ΔΗΣΥ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα, κενά και δυσλειτουργίες που αφορούν τον ρόλο και την άσκηση των καθηκόντων των αντιδημάρχων.

Κενά και δυσλειτουργίες στο ρόλο των αντιδημάρχων συζήτησε σήμερα αντιπροσωπεία της Ένωσης Αντιδημάρχων Κύπρου με την Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου σε συνάντηση, που είχαν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα, κενά και δυσλειτουργίες που αφορούν τον ρόλο και την άσκηση των καθηκόντων των αντιδημάρχων.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης παρέδωσαν υπόμνημα με τις θέσεις και τις προτάσεις τους, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων, σαφέστερες αρμοδιότητες και εκτελεστικές εξουσίες, ώστε όπως αναφέρεται να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των δημοτικών διαμερισμάτων, καθώς και για τη θεσμική κατοχύρωση του ρόλου τους.

Από την πλευρά της η κ. Δημητρίου σημείωσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ότι οι προτάσεις θα μελετηθούν με τη δέουσα σοβαρότητα, στο πλαίσιο του διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, διαμηνύοντας ότι κοινός στόχος παραμένει μια αποτελεσματική Τοπική Αυτοδιοίκηση, με σαφείς αρμοδιότητες, λογοδοσία και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

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