Επίδομα τέκνου: «Μικρό βήμα» οι εξαγγελίες Χριστοδουλίδη - Τι ζητούν οι πολύτεκνοι [ηχητικό]

Θετικά αλλά ανεπαρκή αποτιμά η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για το επίδομα τέκνου, υποστηρίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζουν τις στρεβλώσεις που εξακολουθούν να επιβαρύνουν τις μεγάλες οικογένειες.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» και την Κατερίνα Ηλιάδη, ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων Ιωαννίκιος Φάκας ανέφερε ότι κάθε διεύρυνση των δικαιούχων και βελτίωση των κριτηρίων ή του ύψους των επιδομάτων κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Τόνισε, ωστόσο, ότι για τις πολύτεκνες οικογένειες απαιτείται ουσιαστικότερη μεταρρύθμιση.

«Όσο αυξάνονται τα παιδιά, μειώνεται η στήριξη»

Σύμφωνα με τον κ. Φάκα, το υφιστάμενο πλαίσιο παρουσιάζει στρεβλώσεις, καθώς η αύξηση του αριθμού των παιδιών δεν συνοδεύεται από ανάλογη αύξηση της κρατικής στήριξης. Υποστήριξε ότι τα εισοδηματικά όρια παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα εδώ και χρόνια και ότι ο μηχανισμός των εξαρτώμενων τέκνων οδηγεί σε δυσμενή μεταχείριση των πολύτεκνων οικογενειών.

Η πάγια θέση της Οργάνωσης, όπως είπε, είναι η κατάργηση των εισοδηματικών ορίων, σημειώνοντας ότι οι πρόσφατες εξαγγελίες αποτελούν μόνο «ένα μικρό μέρος» της απόστασης που πρέπει να διανυθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Δύο ζητήματα: Αδικίες και δημογραφικό

Ο κ. Φάκας διαχώρισε το θέμα σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά, όπως είπε, την άρση των αδικιών εις βάρος των πολύτεκνων, ώστε η στήριξη που παρέχεται στις υπόλοιπες οικογένειες να εφαρμόζεται αναλογικά και στις μεγαλύτερες οικογένειες.

Ο δεύτερος αφορά το δημογραφικό και την υπογεννητικότητα. Υποστήριξε ότι, εάν η Πολιτεία επιθυμεί να ανακόψει τη μείωση των γεννήσεων, θα πρέπει πέρα από την άρση των στρεβλώσεων να προσφέρει ουσιαστικά κίνητρα στις οικογένειες. Επισήμανε παράλληλα ότι η στήριξη δεν περιορίζεται στο επίδομα, αλλά περιλαμβάνει ζητήματα όπως η φροντίδα των παιδιών κατά τους θερινούς μήνες και η στήριξη των εργαζόμενων γονέων.

Ενστάσεις για το όριο των €100.000

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε για την εξαγγελία σχετικά με εισοδήματα μέχρι €100.000. Όπως υποστήριξε, η αύξηση του ορίου δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη ουσιαστική οικονομική ενίσχυση.

Έφερε ως παράδειγμα οικογένεια με τέσσερα παιδιά και εισόδημα κοντά στο ανώτατο όριο, υποστηρίζοντας ότι με βάση τους σχετικούς υπολογισμούς το ποσό μπορεί να περιορίζεται περίπου στα €358 ετησίως, δηλαδή περίπου €30 τον μήνα. Η Οργάνωση, είπε, δεν θεωρεί ότι η διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων έχει νόημα εάν συνοδεύεται από πολύ χαμηλά επιδόματα.

Συνάντηση με την Υφυπουργό Πρόνοιας

Ο κ. Φάκας ανέφερε ότι η Οργάνωση έχει επανειλημμένα καταθέσει τις προτάσεις της και έχει ζητήσει από τον Ιούλιο συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τη νέα Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, Τίνα Παύλου.

Εξέφρασε μάλιστα δυσαρέσκεια επειδή, όπως είπε, οι προεδρικές εξαγγελίες έγιναν πριν προηγηθεί η διαβούλευση που ανέμενε η Οργάνωση.

«Χρειάζεται άμεσα πολιτική στήριξης»

Ο εκπρόσωπος της Οργάνωσης υποστήριξε τέλος ότι ο αριθμός των Κύπριων πολύτεκνων δικαιούχων έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, συνδέοντας την εξέλιξη με τα υφιστάμενα κριτήρια και την υπογεννητικότητα.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι χρειάζονται άμεσα ουσιαστικότερα μέτρα στήριξης των οικογενειών με παιδιά και ιδιαίτερα των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, τις οποίες χαρακτήρισε κρίσιμες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Ακούστε την παρέμβαση του Ιωαννίκιου Φάκα, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ ΦΑΚΑΣ 08-09-2026