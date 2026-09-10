Σε εξέλιξη η διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό για την επίσκεψη Χέρτζογκ στην Κύπρο - Υψώνουν πλακάτ για την Παλαιστίνη (φώτος)

Διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό Μέγαρο βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζχοκ, στην Κύπρο, υπό την διοργάνωση του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης.

Στην ανακοίνωσή τους, οι διοργανωτές εκφράζουν την αντίθεσή τους στην επίσκεψη του Ισραηλινού Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιείται ενώ συνεχίζονται οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, ασκούν κριτική προς την Κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη για την πρόσκληση προς τον Ισραηλινό Πρόεδρο.

Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης υποστηρίζει επίσης ότι η πολιτική προσέγγιση της Κύπρου με το Ισραήλ επηρεάζει αρνητικά τις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού και θέτει ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της χώρας.

Στη διαμαρτυρία συμμετέχουν διάφορες πολιτικές και ακτιβιστικές οργανώσεις, ενώ ισχυρή είναι και η παρουσία της Αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία έχει θέσει επίσης σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας από το πρωί λόγω της επίσημης επίσκεψης του Ισραηλινού προέδρου.