Ο Χέρτσογκ στην Κύπρο: Διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό και αυξημένα μέτρα Αστυνομίας

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθεται η Αστυνομία σήμερα το απόγευμα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, λόγω εκδήλωσης διαμαρτυρίας που προγραμματίζεται έξω από το Προεδρικό Μέγαρο από διάφορες οργανώσεις.

Με ανακοίνωσή της, η Αστυνομία αναφέρει ότι μέλη της θα βρίσκονται στην περιοχή για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και τροχαίας, καθώς και για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Το κοινό καλείται, όπου αυτό είναι δυνατόν, να αποφεύγει τη διακίνηση στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν από τη συγκέντρωση, να επιδεικνύει υπομονή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των αστυνομικών που θα βρίσκονται επί τόπου.

Παράλληλα, η Αστυνομία υπενθυμίζει τις πρόνοιες του περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμου του 2025, υπογραμμίζοντας τις υποχρεώσεις των διοργανωτών αλλά και τις εξουσίες που διαθέτει σε περίπτωση που μια συγκέντρωση παύσει να είναι ειρηνική. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο διοργανωτής οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της συγκέντρωσης, να συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή τοπικής διοίκησης και την Αστυνομία και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του υπεύθυνου αξιωματικού που έχει οριστεί ως σύνδεσμος με τους διοργανωτές.

Η Αστυνομία επισημαίνει ακόμη ότι έχει τη δυνατότητα, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλει περιορισμούς στη διεξαγωγή συγκεντρώσεων ή παρελάσεων, ακόμη και να προχωρεί στη διάλυσή τους, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου μια εκδήλωση παύει να είναι ειρηνική, παραβιάζονται περιορισμοί που έχουν επιβληθεί ή προκύπτει κίνδυνος πρόκλησης σωματικής βλάβης ή ζημιών σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε πρόσωπα που αποκρύπτουν ή αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά τους κατά τρόπο που να μην μπορούν να αναγνωριστούν. Σε περίπτωση που υπάρχει εύλογη υποψία ότι μια συγκέντρωση ενδέχεται να καταστεί μη ειρηνική ή να διαπραχθούν αδικήματα, η Αστυνομία μπορεί να διατάξει πρόσωπο να αφαιρέσει οποιοδήποτε αντικείμενο ή κάλυμμα το καθιστά μη αναγνωρίσιμο.

Η παρουσία της Αστυνομίας στην περιοχή του Προεδρικού αναμένεται να είναι ενισχυμένη κατά τη διάρκεια της απογευματινής κινητοποίησης, με έμφαση τόσο στην ασφάλεια όσο και στη διαχείριση της τροχαίας κίνησης.