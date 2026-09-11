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Έκρηξη βόμβας σε γκαράζ οικίας στη Σωτήρα - Τραυματίστηκε σοβάρα 30χρονος

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Πρόκειται για άτομο γνωστό στην Αστυνομία, το οποίο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

 

Σε κινητοποίηση τέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής Αστυνομία και Πυροσβεστική, μετά από έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε σε γκαράζ κατοικίας στη Σωτήρα, στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την έκρηξη τραυματίστηκε σοβαρά άνδρας ηλικίας 30 ετών, ο οποίος είναι γνωστός στις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη ΤΑΕ Αμμοχώστου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η σκηνή αποκλείστηκε και άρχισαν εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Από τις πρώτες εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε στο γκαράζ της οικίας.

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