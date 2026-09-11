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Στα χέρια των Χούθι το Μπαμπ ελ Μάντεμπ - Νέες ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοΐα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σημαντική στρατηγική εξέλιξη καταγράφεται στην Υεμένη, καθώς οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι φέρονται να έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τα δύο τελευταία νησιά στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένης πήραν τον έλεγχο των δύο τελευταίων νησιών του Στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ, δήλωσε σήμερα Υεμενίτης αξιωματούχος.

Το σύνολο της ακτής της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα είναι πλέον στα χέρια των Χούθι, οι οποίοι κατέλαβαν τα τελευταία νησιά του στρατηγικής σημασίας Στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ, τόνισε.

"Όλα όσα ήταν υπό τον έλεγχό μας στη δυτική ακτή έχουν καταληφθεί", δήλωσε στρατιωτικός αξιωματούχος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από το Ριάντ, και ενώ οι Υεμενίτες μαχητές είχαν ήδη καταλάβει λίγες ώρες νωρίτερα το νησί Μαγιούν (που είναι επίσης γνωστό με την ονομασία Περίμ), που βρίσκεται στο κέντρο του στενού, μετά την υποχώρηση των κυβερνητικών δυνάμεων.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την πιο σημαντική προώθηση της οργάνωσης προς τον έλεγχο της κρίσιμης σημασίας ναυτιλιακής οδού.

Παρά τις διεθνείς ανησυχίες, οι Χούθι υπόσχονται την "ασφαλή" διέλευση από το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία, κατι που δεν θα ισχύει για τον Σαουδάραβα εχθρό τους.

Σε μια αστραπιαία επίθεση οι μαχητές αυτοί, οι οποίοι ήλεγχαν μέχρι πρότινος ένα μεγάλο μέρος του βόρειου τμήματος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά και της πόλης Χοντέιντα (δυτικά)-- προωθήθηκαν προς την Ερυθρά Θάλασσα μέσα σε λίγες ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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ΙΡΑΝΧΟΥΘΙΠΕΤΡΕΛΑΙΟΠΛΟΙΟΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑΕΡΥΘΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

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