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Μιτσερό: Υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα για τις οχλήσεις - «Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα» [ηχητικό]

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία Αρχείου

Ανεκπλήρωτες παραμένουν, σύμφωνα με τον Κοινοτάρχη Μιτσερού, Ανδρέα Παπαναστασίου, οι διαχρονικές υποσχέσεις για μείωση των οχλήσεων στην περιοχή, την ώρα που προχωρούν οι σχεδιασμοί για τη μετεγκατάσταση ασφαλτικού εργοστασίου. Οι οκτώ επηρεαζόμενες κοινότητες ζητούν ακύρωση της απόφασης, καταγγέλλοντας ότι δεν προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση και ότι οι ανησυχίες των κατοίκων δεν λήφθηκαν υπόψη

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο Κοινοτάρχης Μιτσερού, Ανδρέας Παπαναστασίου, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια των κατοίκων για την προωθούμενη εγκατάσταση ασφαλτικού εργοστασίου στην περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Πέμπτη οι οκτώ επηρεαζόμενες κοινότητες πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας.

Ο κ. Παπαναστασίου κατήγγειλε ότι, παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις και δεσμεύσεις που έχουν δοθεί διαχρονικά, δεν έχει υλοποιηθεί κανένα έργο για την άμβλυνση των οχλήσεων.

«Υποσχέσεις ήταν πολλές. Παίρνουμε διαχρονικά υποσχέσεις και υπήρχαν και δεσμεύσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε δώσει σαφείς οδηγίες στα Υπουργεία Γεωργίας και Εσωτερικών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιοχής.

Όπως υποστήριξε, παρά τις δεσμεύσεις αυτές, «δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα».

«Το ασφαλτικό θα είναι η σταγόνα που θα ξεχειλίσει το ποτήρι»

Ο κοινοτάρχης περιέγραψε το Μιτσερό ως μια ήδη περιβαλλοντικά επιβαρυμένη περιοχή, η οποία, όπως είπε, έχει στηρίξει και συνεχίζει να στηρίζει σημαντικά την οικονομία της Κύπρου.

Αναφέρθηκε στην παρουσία λατομείων, χοιροστασίων και σφαγείων, επισημαίνοντας ότι οι δραστηριότητες αυτές προκαλούν σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Ξεκαθάρισε ότι οι κοινότητες διατυπώνουν δύο ξεχωριστά αιτήματα: την ακύρωση της απόφασης για το ασφαλτικό εργοστάσιο και την υλοποίηση των δεσμεύσεων για μείωση των υφιστάμενων οχλήσεων.

«Δεν είναι θέμα αντισταθμιστικών έργων», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων δεν μπορεί να συνδεθεί με την αποδοχή της νέας εγκατάστασης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η λειτουργία του ασφαλτικού εργοστασίου θα αποτελέσει «τη σταγόνα που θα ξεχειλίσει το ποτήρι».

Καταγγελίες για απουσία δημόσιας διαβούλευσης

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Παπαναστασίου στην απουσία δημόσιας διαβούλευσης πριν από τη λήψη της απόφασης για τη μετεγκατάσταση του εργοστασίου.

Όπως υποστήριξε, δεν ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοση των αδειών, γεγονός που αποτελεί αντικείμενο της δικαστικής διαμάχης με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ανέφερε ακόμη ότι οι μελέτες πραγματοποιήθηκαν μετά τη λήψη της απόφασης μετεγκατάστασης, υποστηρίζοντας ότι έγιναν για να τη δικαιολογήσουν.

«Πρώτα λήφθηκε η απόφαση της μετεγκατάστασης και μετά έγιναν οι μελέτες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι κοινότητες διαμαρτύρονται για τον συγκεκριμένο σχεδιασμό από το 2020.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι τοπικές αρχές δεν έχουν λάβει επικαιροποιημένες μελέτες ή οποιαδήποτε σχετική ενημέρωση.

Ανησυχίες για τη δημόσια υγεία

Ο Κοινοτάρχης Μιτσερού έθεσε ερωτήματα για τη μεταφορά του εργοστασίου από το Τσέρι, διερωτώμενος γιατί αποφασίστηκε η απομάκρυνσή του από τη συγκεκριμένη περιοχή, εφόσον δεν υφίσταται πρόβλημα δημόσιας υγείας.

«Όταν μετακινείς ένα εργοστάσιο για λόγους δημόσιας υγείας και το μεταφέρεις σε μια άλλη περιοχή, αυτομάτως μεταφέρεις και το πρόβλημα. Δεν το λύνεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η προτεινόμενη εγκατάσταση απέχει περίπου ενάμισι χιλιόμετρο από την πλησιέστερη κατοικία, ενώ οι άνεμοι πνέουν προς την περιοχή. Πρόσθεσε ότι οι ανησυχίες δεν περιορίζονται στο Μιτσερό, αλλά αφορούν συνολικά οκτώ κοινότητες με πληθυσμό πέραν των 5.000 κατοίκων.

Εξέφρασε επίσης προβληματισμό για τη μεταφορά μιας μονάδας βαριάς βιομηχανίας από βιομηχανική ζώνη σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως γεωργική.

Στα δικαστήρια η υπόθεση - Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων

Αναφερόμενος στη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, ο κ. Παπαναστασίου δήλωσε ότι οι κοινότητες προσβάλλουν τις άδειες του εργοστασίου, ενώ εκκρεμεί διαδικασία στο Εφετείο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα ακρόαση στο Ανώτατο Δικαστήριο για την έκδοση ενδιάμεσου απαγορευτικού διατάγματος, το οποίο, όπως υποστήριξε, είναι απαραίτητο για την προστασία της υγείας των κατοίκων από τον κίνδυνο ανεπανόρθωτης βλάβης.

Ερωτηθείς για τις επόμενες ενέργειες των κοινοτήτων σε περίπτωση που δεν ακυρωθούν οι σχεδιασμοί, δήλωσε ότι ο κόσμος είναι αγανακτισμένος και ότι δεν μπορεί να προβλέψει την έκταση των αντιδράσεων.

Δεν απέκλεισε, μάλιστα, το ενδεχόμενο οι κινητοποιήσεις να περιλαμβάνουν κλείσιμο δρόμων, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει και την οικονομική δραστηριότητα.

Προς το παρόν, όπως ανέφερε, οι κοινότητες εξακολουθούν να εναποθέτουν τις ελπίδες τους στη Δικαιοσύνη.

 

Ακούστε την παρέμβαση του Ανδρέα Παπαναστασίου στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 21-09-2026

 

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εργοστάσιο ασφαλτικούΜΙΤΣΕΡΟ

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