Από το «βρακά» μέχρι τα ποτήρια: Η 65η Γιορτή του Κρασιού άνοιξε στη Λεμεσό

Με άφθονο κρασί και παρουσία πλήθους κόσμου άνοιξε το βράδυ του Σαββάτου στον Δημόσιο Κήπο Λεμεσού η 65η Γιορτή του Κρασιού, η οποία θα διαρκέσει έως τις 4 Οκτωβρίου.

Τα εγκαίνια τέλεσε, κάτω από το «βρακά», η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Εύη Τσολάκη, παρουσία της Προέδρου της Βουλής, πρεσβευτών, βουλευτών και εκπροσώπων των τοπικών Αρχών.

Σε χαιρετισμό της, η κ. Τσολάκη ανέφερε ότι συμπληρώθηκαν 65 χρόνια από την εισήγηση του αείμνηστου Κλεάνθη Χριστοφόρου για τη διοργάνωση γιορτής αφιερωμένης στο κρασί. Όπως είπε, οι οινοβιομηχανίες ΕΤΚΟ, ΛΟΕΛ, ΚΕΟ και ΣΟΔΑΠ αγκάλιασαν τότε την πρωτοβουλία και δημιούργησαν τα περίπτερά τους.

«Σήμερα βρισκόμαστε εδώ με πάνω από 100 μικρότερα οινοποιεία και αυτό με τη στήριξη που είχαμε ως μέλος της ΕΕ», πρόσθεσε.

Η Υπουργός τόνισε ότι στόχος είναι η στήριξη των παραγωγών και η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, των κοινοτήτων και της υπαίθρου, σημειώνοντας πως «εδώ έρχεται να συμβάλει το κράτος και η Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι έχει προκηρυχθεί πρόγραμμα επαναφύτευσης των αμπελώνων, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της περασμένης χρονιάς, με τις νέες φυτεύσεις να λειτουργούν και ως ζώνες πυροπροστασίας.

Αναφερόμενη στο Υπουργείο Μεταφορών, η κ. Τσολάκη είπε ότι «συμβάλλουμε στη διασφάλιση ασφαλών και σύντομων οδικών δικτύων, τα οποία θα συνδέουν τις κοινότητες με τα αστικά κέντρα και τις κοινότητες μεταξύ τους».

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού, τις πολιτιστικές υπηρεσίες του Δήμου και όλους όσοι εργάστηκαν για τη φετινή διοργάνωση.

Στον δικό του χαιρετισμό, ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης χαρακτήρισε τη Γιορτή του Κρασιού έναν από τους πιο ιστορικούς και λαοφιλείς θεσμούς της Κύπρου.

«Παραμένει ολοζώντανος και γεμάτος θετική ενέργεια, αποτελώντας εδώ και δεκαετίες σημείο αναφοράς για την αυθεντική κυπριακή φιλοξενία και το λεμεσιανό κέφι», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «από σήμερα και για εννέα ολόκληρες ημέρες, έως τις 4 Οκτωβρίου, ο δημόσιος κήπος μετατρέπεται σε μια κυψέλη πολιτισμού, παράδοσης και ψυχαγωγίας».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 14 μεγάλες συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εμφανίσεις λαογραφικών ομίλων και ειδικά διαμορφωμένες δράσεις για παιδιά, ενώ εμπλουτίζεται με εικαστικές και φωτογραφικές δράσεις.

Ο κ. Αρμεύτης σημείωσε ακόμη ότι η Γιορτή του Κρασιού είναι πάνω από όλα μια γιορτή για τους δημότες και τους επισκέπτες, «μια γιορτή που εδώ και δεκαετίες φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας και κρατά ζωντανή μια σημαντική παράδοση της Λεμεσού και ολόκληρης της Κύπρου».

Κάλεσε όλους τους επισκέπτες να δοκιμάσουν τα κρασιά του τόπου, να διασκεδάσουν και να ζήσουν στιγμές χαράς και αυθεντικού λεμεσιανού γλεντιού.

Η τελετή εγκαινίων περιλάμβανε μουσικό πρόγραμμα με παράδοση και λαϊκή διασκέδαση, από τη Βασιλική Χατζηαδάμου, τον Σώτο Γονιό και τη Φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού.

Πηγή: ΚΥΠΕ