Δ.Πάφου: Fitness και τρέξιμο στα Δημοτικά Μπάνια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού

Με άσκηση, τρέξιμο και θετική διάθεση συνεχίστηκαν χτες στην Πάφο οι εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, μέσα από τη δράση «Fitness and Running Workout», που πραγματοποιήθηκε στα Δημοτικά Μπάνια.

Η δράση διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Dinamico Personal Training Center, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να λάβουν μέρος σε ένα οργανωμένο πρόγραμμα γυμναστικής και τρεξίματος, με φόντο το παραθαλάσσιο τοπίο της Πάφου.

Το πρόγραμμα συνδύασε τη σωματική άσκηση με την ευχάριστη εμπειρία της προπόνησης σε εξωτερικό χώρο, ενθαρρύνοντας τους συμμετέχοντες να εντάξουν περισσότερη κίνηση στην καθημερινότητά τους.

Βασικός στόχος της δράσης, σύμφωνα νε ανακοίνωση του Δ.Πάφου ήταν η προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και ενός πιο ενεργού τρόπου ζωής, αναδεικνύοντας παράλληλα τα οφέλη της συστηματικής άσκησης για την υγεία, τη φυσική κατάσταση και τη γενικότερη ευεξία.

Οι εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού συνεχίζονται, με επίκεντρο τη συμμετοχή των πολιτών και την ενίσχυση της κουλτούρας της άθλησης.