Ένα από τα πρώτα πράγματα που αντιλαμβάνεται κανείς φτάνοντας στον εγκαταλελειμμένο Άγιο Σωζόμενο, πέραν των ερείπιων και του αχανούς τοπίου, είναι το μέγεθος του χωριού. Το κρατικό τεμάχιο στο οποίο ανακοινώθηκε ότι θα ανεγερθούν οι νέες Κεντρικές Φυλακές ξεπερνά τα τρία εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα και βρίσκεται μέσα σε ένα σύνθετο τοπίο, με διαφορετικές χρήσεις, δραστηριότητες και περιορισμούς. Ο «Π» βρέθηκε στην περιοχή μαζί με τον αντιδήμαρχο Ποταμιάς Ιωάννη Μηνά, επιχειρώντας να δει τι ακριβώς υπάρχει σήμερα στον χώρο που επέλεξε η κυβέρνηση για ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια έργα των επόμενων χρόνων. Τα κτηματολογικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο «Π» καταγράφουν το τεμάχιο 127,...
Νέες φυλακές σε έναν χώρο με περιορισμούς: Οδοιπορικό του «Π» στο κρατικό τεμάχιο των 3,15 εκατ. τ.μ. στον Άγιο Σωζόμενο
Η κυβέρνηση επέλεξε τον Άγιο Σωζόμενο για τις νέες φυλακές, μέσα σε ένα τοπίο με λατομεία, πυλώνες υψηλής τάσης, αρχαιότητες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και περιβαλλοντικούς περιορισμούς. Η ακριβής χωροθέτηση, οι προσβάσεις και οι επιπτώσεις στην περιοχή παραμένουν ακόμη υπό σχεδιασμό.
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