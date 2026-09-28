Αντί όπλα, κρατούν φανάρι και μπλοκ καταγγελιών: Οι θηροφύλακες ανήκουν στις πλέον εκτεθειμένες ομάδες κρατικών υπαλλήλων

Με ένα μπλοκ καταγραφής εξώδικων καταγγελιών στο ένα χέρι και ένα φανάρι στο άλλο, καλούνται να αντιμετωπίσουν επικίνδυνους και οπλισμένους λαθροθήρες οι ωρομίσθιοι θηροφύλακες, οι οποίοι επιχειρούν να βάλουν φρένο στη δράση οργανωμένων ομάδων που δραστηριοποιούνται στην παράνομη παγίδευση και θήρευση αμπελοπουλιών, λαγών και αγρινών, χωρίς να διαθέτουν όπλα και εξουσία σύλληψης. Όπως αποκαλύφθηκε προχθές στη Βουλή, ο ετήσιος τζίρος της λαθροθηρίας ξεπερνά τα €10 εκατ. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πόσο επικίνδυνοι μπορούν να γίνουν οι λαθροθήρες όταν διακυβεύονται τέτοια ποσά. Σήμερα, η Υπηρεσία Θήρας εργοδοτεί 230 άτομα εκ των οποίων τα 165 είναι ωρομίσθιοι. Με βάση την κείμενη νομοθεσία, οι ωρομίσθιοι θηροφύλακες δεν διαθέτουν εξουσία σύλληψης, ούτε δικαίωμα να φέρουν πυροβόλο όπλο ή άλλα μέσα αυτοάμυνας, όπως γκλοπ. Το ερώτημα, συνεπώς, είναι εύλογο: Πώς μπορούν οι ωρομίσθιοι θηροφύλακες να αντιμετωπίσουν ένοπλους λαθροθήρες, όταν οι ίδιοι δεν έχουν ούτε την εξουσία να οπλοφορούν ούτε άλλα μέσα αυτοάμυνας; Και, τελικά, πόσο εκτεθειμένη είναι η ζωή τους...