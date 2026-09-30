Το πρώτο αθλητικό αμαξίδιο για αγώνες δρόμου στην Πάφο

Μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της συμμετοχής στον αθλητισμό υλοποιήθηκε στην Πάφο, με την αγορά ενός ειδικού αθλητικού αμαξιδίου για τον στόλο του ιδρύματος 365 Foundation και συγκεκριμένα της ομάδας του ιδρύματος 365 DREAM TEAM, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από άτομα ΑμεΑ και υποστηρίζεται από εθελοντές δρομείς από όλες τις πόλεις και από όλα τα δρομικά σωματεία και μη στην Κύπρο.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου η αγορά του πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του TUI Cyprus Marathon, του Round Table 7 Paphos και του Joanna Sophia Foundation της Νέας Υόρκης, σε μια κοινή προσπάθεια με ουσιαστικό κοινωνικό και αθλητικό αποτύπωμα.

Το αμαξίδιο αποτελεί το πρώτο του είδους του που αποκτάται και παραμένει στην Πάφο, δημιουργώντας μια σημαντική διευκόλυνση για την αθλητική συμμετοχή ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε δρομικούς αγώνες στην επαρχία.

Το αμαξίδιο θα παραμείνει στην Πάφο και θα στεγάζεται στο κτήριο της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας (ΔΙΤΟΥΦΕ), του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου -που επίσης στήριξε την προσπάθεια, μέσω του Γραφείου Αθλητισμού – ώστε να είναι διαθέσιμο για χρήση από αθλητές και αθλούμενους της επαρχίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις και δραστηριότητες.

Για σκοπούς κράτησης και χρήσης του, οι ενδιαφερόμενοι για το αμαξίδιο στην Πάφο, μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Κωνσταντίνο στο 99683476. ‘Οσοι εθελοντές δρομείς θέλεται να υποστηριξεται άτομα ΑμεΑ της 365 Dream Team σε όλες τις πόλεις επικοινωνήστε με τον κ. Σάββα στο 99462099.

Η πρωτοβουλία αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν ο αθλητισμός, η κοινωνική προσφορά και η συνεργασία διαφορετικών οργανισμών ενώνονται για έναν κοινό σκοπό έναν αθλητισμό χωρίς αποκλεισμούς.