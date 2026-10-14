Ήχησε το CY Alert στα κινητά των πολιτών για καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους – Τίθεται σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση

Το μήνυμα εστάλη στα κινητά τηλέφωνα πολιτών στις επαρχίες που εκτιμάται ότι διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο από την επερχόμενη κακοκαιρία, ενημερώνοντάς τους για την πορτοκαλί προειδοποίηση που τίθεται σε ισχύ από τις 15:00 σήμερα μέχρι τις 05:00 το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πολιτικής Άμυνας, βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή, φέρνοντας ισχυρές καταιγίδες, έντονες ριπές ανέμων και πιθανή χαλαζόπτωση.

Η προειδοποίηση διαβιβάστηκε τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση του πληθυσμού για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί η Πολιτική Άμυνα προχώρησε στην έκδοση οδηγιών αυτοπροστασίας προς τους πολίτες, με συγκεκριμένα μέτρα προφύλαξης ανάλογα με το εάν βρίσκονται σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους κατά την εκδήλωση της κακοκαιρίας.

Νωρίτερα, ο Μετεωρολογικός Λειτουργός Ανδρέα Χρυσάνθου δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι τα τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν περισσότερο τα δυτικά και νότια παράλια, κυρίως στις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λάρνακας.

Ο κ. Χρυσάνθου ανέφερε ότι η βροχόπτωση αναμένεται να επηρεάσει ολόκληρη την Κύπρο, ωστόσο η ένταση και η διάρκεια των φαινομένων δεν θα είναι η ίδια παντού. «Θα είναι μεμονωμένα τα φαινόμενα που θα είναι ισχυρά», είπε. Για τη Λευκωσία αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα είναι ηπιότερες από ό,τι στα δυτικά και νότια παράλια.

Η πορτοκαλί προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τις 15:00 την Τετάρτη έως τις 05:00 την Πέμπτη.