«Χτύπησε» την Ελλάδα η κακοκαιρία: Πλημμύρες σε Σκιάθο, Εύβοια και Αττική - 58 κλήσεις στην Πυροσβεστική, μήνυμα 112 (βίντεο)



Ειδικότερα, στην Αττική το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί 38 κλήσεις κι έχουν πραγματοποιηθεί 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δένδρων, ενώ στην Εύβοια 20 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 19 κοπές δέντρων και μία πλύση οδοστρώματος.

Μήνυμα από το 112 εστάλη σήμερα το πρωί σε όσους βρίσκονται στα Πολιτικά Ευβοίας, καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή #Πολιτικά_Ευβοίας ‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/xEOeeBmwYl… @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 14, 2026

Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του στη Ρόδο και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, με ισχυρές βροχοπτώσεις από την 1 τα ξημερώματα, χωρίς ωστόσο μέχρι τις 7:10 το πρωί να έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα.

Κλειστά παραμένουν σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι παιδικοί σταθμοί σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή.

🌧️ Σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες καθυστερήσεις στις μετακινήσεις των οδηγών έχει προκαλέσει η έντονη και συνεχής βροχόπτωση. ⚠️ Η κακοκαιρία, η οποία σύμφωνα με τις προγνώσεις θα συνεχιστεί μέχρι αργά το απόγευμα, έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού τις Αρχές, καθώς η στάθμη των υδάτων στον Κηφισό ανέβηκε επικίνδυνα από τον μεγάλο όγκο νερού. 🌊 Το ποτάμι έφτασε στα όριά του, κινητοποιώντας αμέσως τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας που παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του φαινομένου. 📽️ https://t.co/40Gb6wfyU9 / Facebook #parapolitikagr #κηφισος #κακοκαιρια — Parapolitika (@parapolitika) October 14, 2026

Η ένταση της βροχόπτωσης έχει προκαλέσει μεγάλη συγκέντρωση νερού σε δρόμους της πόλης και περιφερειακών περιοχών, ορισμένοι από τους οποίους έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, αποφεύγοντας σημεία όπου παρατηρείται συσσώρευση υδάτων.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στην ηλεκτροδότηση περιοχών, όπως τα Σγουρού και τα Κοσκινού, με τα συνεργεία των τεχνικών να βρίσκονται επιτόπου για την αποκατάστασή τους.

🌧️ Ισχυρή κακοκαιρία έπληξε τη Σκιάθο, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και πλημμυρικά φαινόμενα να καταγράφονται στον κεντρικό πεζόδρομο και σε γειτονικούς δρόμους του οικισμού. 🚗 Σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού, Θοδωρή Τζούμα, δύο σταθμευμένα οχήματα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. 📢 Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. 📽️https://t.co/VGiItp6Vyx / Facebook #parapolitikagr #σκιαθος #κακοκαιρια — Parapolitika (@parapolitika) October 14, 2026

Σε υψηλή ετοιμότητα βρίσκονται η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Πολιτική Προστασία της περιφέρειας και των δήμων, καθώς και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από την εξέλιξη των φαινομένων.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές και σήμερα Τετάρτη (14-10-2026). Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ