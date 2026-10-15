Καταρρακτώδεις βροχές σημειώνονται στην περιοχή της σήραγγας του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού – Πάφου, καθώς και σε παρακείμενους παρακαμπτήριους δρόμους, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες για τους διερχόμενους οδηγούς.
Καταρρακτώδεις βροχές στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου: Συσσωρεύθηκε νερό στο οδόστρωμα
Φωτογραφία αρχείου
Προειδοποίηση της Αστυνομίας προς τους οδηγούς για έντονη βροχόπτωση στην περιοχή της σήραγγας και στους παρακαμπτήριους δρόμους – Συστάσεις για χαμηλές ταχύτητες και αποστάσεις ασφαλείας
Σε ορισμένα σημεία παρατηρείται συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευση των οχημάτων.
Οι οδηγοί καλούνται να διατηρούν ασφαλείς αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας τους, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων.
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