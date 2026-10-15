Καταρρακτώδεις βροχές στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου: Συσσωρεύθηκε νερό στο οδόστρωμα

Σε ορισμένα σημεία παρατηρείται συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευση των οχημάτων.

Οι οδηγοί καλούνται να διατηρούν ασφαλείς αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας τους, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων.