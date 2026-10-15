Καταιγίδες και σήμερα: Πότε υποχωρεί η αστάθεια - Η πρώτη εικόνα για το σαββατοκύριακο

Δελτείο καιρού

Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι τοπικά μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη αλλά αρχικά στα δυτικά θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές ώρες πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά, ενώ τις βραδυνές ώρες πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές, στα δυτικά και τα βόρεια.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά αλλά σταδιακά θα καταστεί κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τους κλιματικούς μέσους όρους.