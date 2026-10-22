Ξανά προβλήματα με το λεωφορείο της Σχολής Τυφλών – Επέστρεψαν με ταξί οι 11 εκπαιδευόμενοι, παρενέβη το ΤΟΜ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών, λειτουργοί του ΤΟΜ και μέλη της Αστυνομίας ανέμεναν σήμερα στη Σχολή Τυφλών το λεωφορείο που είχε αποστείλει η εταιρεία για τη μεταφορά των εκπαιδευομένων.

Όπως καταγγέλλει η Οργάνωση, στο συγκεκριμένο όχημα είχαν επιβιβαστεί το πρωί 11 τυφλοί από την επαρχία Λάρνακας, χωρίς προηγουμένως να έχει διενεργηθεί έλεγχος.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, λειτουργοί του ΤΟΜ φέρονται να διαμαρτυρήθηκαν έντονα προς τη Σχολή Τυφλών, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν λάβει οποιαδήποτε ενημέρωση για την κατάσταση του λεωφορείου, παρά το γεγονός ότι, όπως ανέφεραν, αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό.

Η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών επισημαίνει, ωστόσο, ότι σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΥΣΟΑΑ) ανέφερε πως η Σχολή Τυφλών είχε ήδη αποστείλει σχετική επιστολή προς τους αρμόδιους φορείς.

Τελικά, σύμφωνα με την Οργάνωση, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών δεν επέτρεψε την επιβίβαση των εκπαιδευομένων στο λεωφορείο για την επιστροφή τους και ζήτησε από την εταιρεία να εξασφαλίσει εναλλακτικό μέσο μεταφοράς. Οι 11 επιβάτες επέστρεψαν στην επαρχία Λάρνακας με ταξί.

Η σημερινή εξέλιξη έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση σοβαρών καταγγελιών της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών για την κατάσταση του λεωφορείου που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εκπαιδευομένων από τις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου προς τη Σχολή Τυφλών στη Λευκωσία.

Στο στόχαστρο των καταγγελιών Υπουργείο Παιδείας και Προεδρία

Στην ανακοίνωσή της, η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών στρέφει τα πυρά της κατά του Υπουργείου Παιδείας και της Προεδρίας της Δημοκρατίας, κατηγορώντας τους αρμοδίους για αδιαφορία απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι.

Συνδέει, μάλιστα, τη στάση των αρμοδίων με τις επικείμενες εκδηλώσεις του Ραδιομαραθωνίου, τις οποίες επικρίνει έντονα, υποστηρίζοντας ότι προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των τυφλών.

Η Οργάνωση καταγγέλλει ότι οι ενέργειες και οι παραλείψεις των αρμοδίων έχουν καταστήσει τους τυφλούς ιδιαίτερα ευάλωτους, κάνοντας λόγο για επίδειξη υπεροχής των αρτιμελών έναντι των ατόμων με οπτική αναπηρία.