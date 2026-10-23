Ένοχοι και οι τέσσερις για τη δολοφονία Καλογερόπουλου - Ισόβια αναμένονται στους κατηγορούμενους

Οι τέσσερεις καταδικασθέντες έχουν βρεθεί ένοχοι σε όλες τις κατηγορίες, μεταξύ αυτών του φόνου εκ προμελέτης και της συνομωσίας για φόνο, τα οποία προβλέπουν ως μόνη ποινή, αυτή την ισόβιας κάθειρξης. Ως εκ τούτου, δεν προβλέπεται πλέον διαδικασία για μετριασμό της ποινής, η οποία ποινή αναμένεται να επιβληθεί ακόμα και εντός της ημέρας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Θανάσης Καλογερόπουλος δολοφονήθηκε το πρωί της 30ής Οκτωβρίου 2023, σε χώρο στάθμευσης παραλιακού εστιατορίου στον Άγιο Τύχωνα, όταν δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών από δύο πρόσωπα. Οι δράστες διέφυγαν με όχημα, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα καμένο, ενώ μέσα σε αυτό ήταν και τα όπλα που είχαν χρησιμοποιηθεί για τη δολοφονία.

Σχετικά με τις ποινές που θα επιβληθούν, για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης είναι μονόδρομος η ποινή της ισόβιας κάθειρξης, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες προβλέπονται επίσης βαριές ποινές, ενώ το ίδιο ισχύει και για την κατηγορία της συνομωσίας για φόνο.

Η διαδικασία πραγματοποιείται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με ισχυρή αστυνομική παρουσία εντός και εκτός του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού. Τη διαδικασία παρακολουθούν μέλη της οικογένειας του θύματος καθώς και αρκετοί φίλοι του, με την αίθουσα του Δικαστηρίου να είναι κατάμεστη.

Ως κατηγορούμενοι ήταν τέσσερα πρόσωπα, ηλικίας 43, 46, 24 και 23 ετών, οι οποίοι βαρύνονται, μεταξύ άλλων, με κατηγορίες για συνομωσία προς διάπραξη φόνου και φόνο εκ προμελέτης. Οι τέσσερις αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ενώ κατά την ακροαματική διαδικασία επέλεξαν να ασκήσουν το δικαίωμα της σιωπής.

Επιπρόσθετα κανένας εκ των δικηγόρων δεν επιθυμεί να αγορεύσει για τις υπόλοιπες κατηγορίες με σκοπό το μετριασμό.