Ο Λεωνίδας Αλεξάνδρου για τους Gen Z – Πώς συμπεριφέρονται ως εργαζόμενοι και πώς ως καταναλωτές (ηχητικό)

«Η νέα γενιά δεν είναι το μέλλον – είναι το παρόν». Με αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα ολοκληρωμένης έρευνας που έγινε στην Κύπρο για τη Generation Z (16 – 28 ετών) από την Pulse Market Research. Η εν λόγω έρευνα, με τίτλο «A Pioneering Perspective on Gen Z: The First Comprehensive Study in Cyprus», επικεντρώνεται στον τρόπο που κατανοούμε και προσεγγίζουμε τη νεότερη γενιά – τόσο ως καταναλωτές όσο και ως εργαζομένους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με συνεργασία της Cablenet και του Εκπαιδευτή και Σύμβουλου Επιχειρήσεων, Λεωνίδα Αλεξάνδρου.

Η Gen Z έχει μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον άμεσης πληροφόρησης, ψηφιακής συνδεσιμότητας και στιγμιαίας ικανοποίησης. Αυτό διαμορφώνει, όχι απλώς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, αλλά και τις προσδοκίες που έχει από τον επαγγελματικό και καταναλωτικό κόσμο.

Σύμφωνα με την έρευνα, η Gen Z:

Αναζητά αυθεντικότητα από τα brands, βασιζόμενη περισσότερο στις κριτικές συνομηλίκων και λιγότερο στην παραδοσιακή διαφήμιση.

Απορρίπτει τη νοοτροπία "δουλεύω μέχρι εξάντλησης", δίνοντας προτεραιότητα στην ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Θεωρεί την τεχνολογία προέκταση της καθημερινότητάς της, ενώ αντιμετωπίζει ως “παραλογισμό” τις δομές εργασίας προηγούμενων δεκαετιών.

Αναζητά νόημα και σκοπό στο εργασιακό της περιβάλλον και δεν παραμένει κάπου απλώς για τον μισθό.

Ο Λεωνίδας Αλεξάνδρου, μιλώντας στον Πολίτη 107.6 & 97.6, ανέφερε ότι η Gen Z είναι η πρώτη γενιά που «δεν ακολουθεί τους προγόνους της», αλλά διαμορφώνει νέα πρότυπα – σε σημείο που ακόμη και οι μεγαλύτερες γενιές αρχίζουν να τους μοιάζουν. Η γενιά αυτή, συνέχισε, έχει υψηλές φιλοδοξίες, αλλά δεν είναι διατεθειμένη να τις εκπληρώσει με τους ίδιους όρους που έθεσαν οι προηγούμενες. «Η φιλοδοξία της Gen Z περιλαμβάνει και την ευζωία – δεν είναι διαπραγματεύσιμη η προσωπική τους ισορροπία», επεσήμανε, προσθέτοντας ότι είναι καταναλωτές με άποψη και επιρροή.



Ο κ. Αλεξάνδρου είπε ακόμα τα εξής:



Η Gen Z έχει μεγαλώσει μέσα στην τεχνολογία και έχει στιγμιαία ικανοποίηση σε όλα τα πράγματα.

Αυτή η γενιά δουλεύει εντελώς διαφορετικά από τις προηγούμενες και έχει μεγάλες απαιτήσεις.

Η ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής είναι πολύ σημαντική για τη Gen Z.

Η έρευνα έδειξε ότι η Gen Z είναι φιλόδοξη, αλλά με διαφορετική τρόπο από τις προηγούμενες γενιές, καθώς περιλαμβάνει την ισορροπία ζωής και εργασίας.

Η Gen Z είναι ευφυής και έχει άμεση οικειότητα με την τεχνολογία.

Τα μέλη της Gen Z επηρεάζονται πολύ από τις κριτικές και τις αξιολογήσεις που βρίσκουν στο διαδίκτυο.

Η Gen Z έχει ευαισθησίες που οι προηγούμενες γενιές δεν είχαν, όπως η σημασία του περιβάλλοντος και η ευελιξία στο χώρο εργασία.

Ακούστε την παρέμβαση τού Λεωνίδα Αλεξάνδρου στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: