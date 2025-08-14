Η μινιατούρα που κοστίζει όσο ένα αυτοκίνητο

Ένα από τα πιο εμβληματικά μονοθέσια της Formula 1, η Honda RA272, επιστρέφει… σε κλίμακα, χάρη στη συνεργασία της Honda Racing Corporation με την Amalgam Collection. Η ειδική έκδοση, που θα αποκαλυφθεί στο πλαίσιο του Monterey Car Week, τιμά την πρώτη νίκη της ιαπωνικής μάρκας στην F1, όταν ο Richie Ginther τερμάτισε πρώτος στο Grand Prix του Μεξικού, στις 24 Οκτωβρίου 1965.

Η 1:8 κλίμακα κοστίζει 28.995 δολάρια και θα παραχθεί σε μόλις 30 κομμάτια, ενώ η μικρότερη 1:18 περιορίζεται σε 300 μονάδες, με τιμή 1.735 δολάρια. Κάθε μοντέλο συνοδεύεται από βιτρίνα, υπογεγραμμένο έντυπο από τον πρόεδρο της HRC, Koji Watanabe, και πιστοποιητικό γνησιότητας.

Κατασκευασμένες με ψηφιακές σαρώσεις και περισσότερα από 1.600 κομμάτια, οι μινιατούρες αναπαράγουν πιστά το μονοθέσιο —ακόμη και τον θρυλικό ατμοσφαιρικό V12 των 1,5 λίτρων και 230 ίππων— αποδίδοντας με ακρίβεια τα χρώματα και τις λεπτομέρειες του πρωτότυπου.

Όπως δήλωσε ο Watanabe, «δεν πρόκειται απλώς για ένα μοντέλο, αλλά για την ευκαιρία να αποκτήσει κανείς ένα κομμάτι από την αγωνιστική μας ιστορία».

