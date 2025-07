Επίτροπος Διοικήσεως: Οι καταγγελίες θυμάτων εμπορίας εναρκτήριος κρίκος στην αλυσίδα πρόληψης-αντιμετώπισης

Οι καταγγελίες από τα ίδια τα θύματα εμπορίας αποτελούν εναρκτήριο κρίκο στην αλυσίδα πρόληψης και αντιμετώπισης της εμπορίας ανθρώπων και είναι αυτές που συχνά φέρνουν στο φως αθέατες διαστάσεις του φαινομένου, ενεργοποιούν μηχανισμούς προστασίας και καθιστούν δυνατή την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, αναφέρει η Μαρία Στυλιανού Λοττίδη, Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε τοποθέτησή της με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων.

Η κ. Λοττίδη αναφέρει ότι ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λαμβάνουν καταγγελίες, τις οποίες διαβιβάζουν άμεσα στο αρμόδιο τμήμα της Αστυνομίας για τις δέουσες ενέργειές του, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις, οι ισχυρισμοί των εν δυνάμει θυμάτων αφού επιβεβαιωθούν, να οδηγήσουν στην επίσημη αναγνώρισή τους ως θυμάτων εμπορίας προσώπων και στην υιοθέτηση μέτρων υποστήριξης και προστασίας τους.

Σημειώνει, ακόμη, ότι θέση του Γραφείο της είναι ότι πέραν της καταστολής, η πρόληψη παραμένει στρατηγική προτεραιότητα και η διαμόρφωση ενός συνεκτικού θεσμικού πλαισίου που εστιάζει στην πρόληψη και την εξάλειψη του φαινομένου είναι απαραίτητη για την ουσιαστική του αντιμετώπιση. Παράλληλα, αναφέρει, είναι αναγκαία η καλλιέργεια μιας κουλτούρας μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων.

Η Επίτροπος υπενθυμίζει και την Έκθεση του 2025 της GRETA (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings) για την Κύπρο σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των τεκμαιρομένων θυμάτων, ενώ οι άντρες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ των επισήμως ταυτοποιημένων θυμάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ