Στήριξη σε 255 οικογένειες στις πυρόπληκτες περιοχές, λέει η Ευαγγέλου

Έχει παραχωρηθεί στήριξη και καθοδήγηση σε 255 οικογένειες και από το σύνολο των 255 έχει παραχωρηθεί οικονομική στήριξη για έκτακτες ανάγκες σε 189 οικογένειες, δήλωσε την Τρίτη η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Μαριλένα Ευαγγέλου, στο πλαίσιο της σύσκεψης που είχε με τους κοινοτάρχες των πυρόπληκτων περιοχών, στην Πάχνα.

Νωρίτερα, η Υφυπουργός πραγματοποίησε επίσκεψη σε κάποια από τα χωριά των πληγεισών περιοχών.

Όπως είπε, «τρέχει ένα ειδικό πρόγραμμα στις πληγείσες περιοχές, με λειτουργούς κοινωνικών υπηρεσιών και λειτουργούς της γειτονιάς». Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, συνέχισε, «έχει παραχωρηθεί στήριξη και καθοδήγηση σε 255 οικογένειες και έχει παραχωρηθεί οικονομική στήριξη για έκτακτες ανάγκες σε 189 οικογένειες και υπάρχουν περιπτώσεις όπου αυτή η κοινωνική στήριξη είναι επαναλαμβανόμενη».

«Όταν μιλάμε για κοινωνική στήριξη και κυρίως αν μιλάμε για στήριξη ανθρώπων, είναι κομβικής σημασίας η συμβολή των τοπικών αρχών και της τοπικής κοινωνίας, γι’ αυτό και οι κοινοτάρχες και η τοπική κοινωνία είναι πάντοτε οι συνεργάτες μας», τόνισε η Μαριλένα Ευαγγέλου. «Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που έχουμε πάρα πολύ στενή συνεργασία με τους κοινοτάρχες, τόσο εγώ σε προσωπικό επίπεδο όσο και η Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, Μαρία Κυρατζή, αλλά οι λειτουργοί μας με τους ίδιους τους κοινοτάρχες, αλλά και με την τοπική κοινωνία», συμπλήρωσε.

«Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τις ανάγκες των ανθρώπων για να μπορούμε να έχουμε την εξατομικευμένη στήριξη στους ανθρώπους», σημείωσε. «Αυτή η στήριξη, λοιπόν, θα συνεχιστεί. Αυτή είναι η διαβεβαίωση που έχουμε δώσει και σήμερα και θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί, και σε ό,τι αφορά σε αυτό το ειδικό πρόγραμμα, αλλά και για το παρόν και για το μέλλον», υπογράμμισε.

«Έχουμε συζητήσει μαζί με τους κοινοτάρχες και σε ό,τι αφορά στο μέλλον, στις υπηρεσίες φροντίδας που μπορούμε να παρέχουμε ως Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Συζητήσαμε μαζί και με τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών το σχέδιο ανάπτυξης των κοινοτήτων», ανέφερε η Υφυπουργός. «Ζητήσαμε και από τους ίδιους (Σ.Σ. τους κοινοτάρχες) σε μια τεχνοκρατική περισσότερο σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί πάρα πολύ σύντομα, αφού τους ενημερώσουμε σε σχέση με αυτά τα οποία τρέχουν από πλευράς υλοποίησης από πλευράς Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, να μας καταθέσουν και οι ίδιοι τις απόψεις και εισηγήσεις τους, έτσι ώστε να συμπληρώσουμε με ό,τι και οι ίδιοι θεωρούν σημαντικό για την ανάπτυξη της περιοχής τους», πρόσθεσε. Τόνισε, δε, ότι «σε κάθε περίπτωση θα είμαστε εδώ και θα στηρίξουμε την περιοχή».

Αναφερόμενη στον κοινωνικό λειτουργό της γειτονιάς, η Μαριλένα Ευαγγέλου, εξήγησε ότι ο εν λόγω θεσμός ξεκίνησε πιλοτικά τον Απρίλιο του 2023, επεκτάθηκε το 2024 και καλύπτει σε παγκύπρια βάση. «Είναι ένας θεσμός που αγκαλιάστηκε πράγματι από τις τοπικές αρχές. Αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται σε 19 δήμους και 242 κοινότητες παγκύπρια και στοχεύει ακριβώς στην αποκέντρωση των κοινωνικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να υπάρχει αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων», συμπλήρωσε.

«Κακά τα ψέματα, ποιος γνωρίζει τα κοινωνικά ζητήματα καλύτερα από τις τοπικές κοινωνίες; Ποιος γνωρίζει τις ανάγκες καλύτερα από τις ίδιες τις τοπικές αρχές, τους κοινοτάρχες, την τοπική κοινότητα, έτσι ώστε αυτά τα ζητήματα να διοχετεύονται προς τις υπηρεσίες για να αντιμετωπίζονται πιο εύκολα και πιο γρήγορα;», επεσήμανε.

«Ο κοινωνικός λειτουργός της γειτονιάς είναι τοποθετημένος στις τοπικές κοινωνίες και στοχεύει τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση. Έχει αγκαλιαστεί τόσο από τις τοπικές αρχές όσο και από τους ίδιους τους πολίτες. Συμβάλλει αυτή τη στιγμή στα προγράμματα που έχουν αναπτύξει οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, στο ειδικό πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί και για την αντιμετώπιση των αναγκών των πυρόπληκτων περιοχών», κατέληξε.

Η κ. Ευαγγέλου συνοδευόταν από τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών, Χαράλαμπο Χριστοφίνα, τον Πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Λεμεσού, Λευτέρη Περικλή, με τον Πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, Ανδρέα Κιτρομηλίδη και τους κοινοτάρχες.

Πηγή: ΚΥΠΕ