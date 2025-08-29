Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Με σχεδόν επταπλάσια ποσότητα αλκοόλης έπιασε τιμόνι - Ενεπλάκη σε τροχαίο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μέλη της Τροχαίας Λευκωσίας εντόπισαν επίσης σε περιοχή Λευκωσίας αυτοκίνητο να κινείται με ταχύτητα 109 χλμ/ώρα, σε δρόμο όπου το όριο είναι 50 χλμ/ώρα

Γύρω στις 21:15 χθες βράδυ, αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονος σε περιοχή της Λευκωσίας, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα (υλικές ζημιές).

Στον οδηγό διενεργήθηκε έλεγχος αλκοόλης, με τελική ένδειξη 149μg αντί 22μg, δηλαδή σχεδόν επταπλάσιο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα.

Με διπλάσια ταχύτητα

Λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα της Παρασκευής, μέλη της Τροχαίας Λευκωσίας εντόπισαν επίσης σε περιοχή της πόλης αυτοκίνητο να κινείται με ταχύτητα 109 χλμ/ώρα, σε δρόμο όπου το όριο είναι 50 χλμ/ώρα.

Ο οδηγός, ηλικίας 21 ετών, συνελήφθη επίσης για αυτόφωρο αδίκημα και οδηγήθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό. Αφού κατηγορήθηκε γραπτώς, αφέθηκε ελεύθερος και αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου για καταχώρηση της υπόθεσης.

