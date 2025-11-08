Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

«Αόρατο χέρι» Προεδρικού για την ΑΤΑ έφερε κόντρα μεγατόνων στο επιχειρείν

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Header Image

Τελικά, με ομόφωνη απόφασή της, η εκτελεστική του ΚΕΒΕ παραμένει στην απόρριψη της συμφωνίας για ΑΤΑ και κάνει και βήματα πίσω επανερχόμενη σε θέσεις που είχε στο ξεκίνημα της όλης διαπραγμάτευσης, όπως η κλιμακωτή απόδοση της ΑΤΑ. Πώς απαντούν ΣΕΚ και ΠΕΟ

Η απόρριψη του προσχεδίου συμφωνίας για την ΑΤΑ από ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, εν μέσω φωνών για αποδοχή του από μερίδα εργοδοτών, έφερε στην επιφάνεια την έμμεση άσκηση κυβερνητικής πίεσης προκειμένου να αποδεχθούν τη συμφωνία. Η κυβερνητική αποτυχία στην επιτυχή κατάληξη του καυτού ζητήματος της ΑΤΑ δεν προκαλεί μόνο εργασιακή αστάθεια και οικονομική αβεβαιότητα αλλά λίγο έλειψε να διασπάσει την επιχειρηματική κοινότητα. Σύμφωνα με αναφορές που έγιναν στον «Π», κατά τη χθεσινή έκτακτη σύσκεψη της εκτελεστικής επιτροπής του ΚΕΒΕ υπήρχαν ακόμα και σκέψεις να τεθεί θέμα για τον πρόε...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΜισθοίΚΕΒΕΣΕΚΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΠΕΟΑΤΑΟΕΒΜΙΣΘΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα