Λογγίνος: «Δεν αμφισβητώ το πόρισμα, αλλά μπορεί να είναι εμπρησμός»

Το πόρισμα των Αμερικανών εμπειρογνωμόνω συμπέραινε ότι η πυρκαγιά ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος, εξαιτίας παρατημένων αποτσίγαρων

Επιμένει στην πιθανότητα εμπρησμού για τη φονική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό, ο Αρχιπύραρχος Νίκος Λογγίνος, ενώπιον της κοινής συνεδρίασης των τριών κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Εσωτερικών Περιβάλλοντος και Γεωργίας.

Το πόρισμα των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων που δόθηκε την Πέμπτη στην επικαιρότητα, συμπέραινε ότι η πυρκαγιά ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος, εξαιτίας παρατημένων αποτσίγαρων.

Ο κ. Λογγίνος, ο οποίος είχε αναφερθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση σε πιθανότητα εμπρησμών, διερωτήθηκε αν σε περίπτωση που βρεθούν 20 διάσπαρτα αποτσίγαρα, δεν υπάρχει πιθανότητα να τα άφησε εκεί κάποιος αναμμένα;

Σημείωσε ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει παγκάκι ή κιγκλίδωμα για να σταματήσει κάποιος. «Πώς μπορούν να βρεθούν τόσα αποτσίγαρα σε απόσταση λίγων μέτρων. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να άφησε 20 τσιγάρα και να έφυγε; Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί εμπρησμός;», διερωτήθηκε.

Όπως είπε, ο ίδιος έχει ενδείξεις για εμπρησμούς σε διάφορες περιπτώσεις, φέρνοντας ως παράδειγμα συγκεκριμένο χωριό με λίγα σπίτια, στο οποίο ξέσπασαν 8 πυρκαγιές τις ίδιες ώρες, αλλά και αναφέροντας πυρκαγιές που ξεσπούν τα ξημερώματα σε περιοχές χωρίς κόσμο και ζωή.

«Είμαι διερευνητής, εμπειρογνώμονας», είπε, σημειώνοντας ότι ο ίδιος φωτογράφισε το σημείο από όπου ξέσπασε η πυρκαγιά ήδη από το πρωί της 24ης Ιουλίου, βγάζοντας φωτογραφίες αποτσίγαρων.

Αναφέρθηκε στην αυστηροποίηση των ποινών που ψήφισε τον Φεβρουάριο η Βουλή, σημειώνοντας ότι στη νομοθεσία αναφέρεται ότι πρόσωπο που απορρίπτει αναμμένο σπίρτο, τσιγάρο ή άλλο αντικείμενο που προκαλεί πυρκαγιά στην ύπαιθρο, είναι ένοχο αδικήματος, με ποινή φυλάκισης μέχρι 10 έτη ή €75.000 ή και τις δύο ποινές. Επιπλέον, σε περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ένοχος, το δικαστήριο επιπροσθέτως άλλης ποινής, επιβάλλει και χρηματική ποινή ίση με το ποσό που χρειάστηκε για την κατάσβεση.

Ο ίδιος είπε ότι δεν μίλησε με τους Αμερικανούς Εμπειρογνώμονες, αλλά καθηκόντως η Πυροσβεστική κάνει τη δική της διερεύνηση.

«Δεν αμφισβητώ το πόρισμα, αλλά επιμένω ότι μπορεί να είναι εμπρησμός», είπε.

Ακόμα, ανέφερε ότι οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες απέδειξαν ότι αυτή η πυρκαγιά ήταν διαφορετική από τις άλλες «2.500 που καταφέραμε να σβήσουμε φέτος», σημειώνοντας ότι αποδείχθηκε η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης πυρκαγιάς.

Πηγή: ΚΥΠΕ

