Περιορισμένη συμμετοχή Κυπρίων σε οργανισμούς κοινωνικής οικονομίας δείχνει το Ευρωβαρόμετρο

Έναν σημαντικό πυλώνα για την κοινωνία και την καθημερινότητα των Κυπρίων αποτελεί η κοινωνική οικονομία, σύμφωνα με τα ευρήματα του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου 567, το οποίο διεξήχθη τον Μάιο του 2025. Στην Κύπρο, όπου πραγματοποιήθηκαν 501 συνεντεύξεις, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, παρά την περιορισμένη γνώση της έννοιας της κοινωνικής οικονομίας, οι πολίτες αναγνωρίζουν τη σημασία της και συμμετέχουν ενεργά σε σχετικούς οργανισμούς.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, το 65% των Κυπρίων δήλωσαν ότι γνωρίζουν την έννοια της κοινωνικής οικονομίας, με το 26% να δηλώνουν ότι τη γνωρίζουν «πολύ καλά» ή «κάπως καλά». Ωστόσο, οι περισσότεροι γνωρίζουν συγκεκριμένους τύπους οργανισμών, όπως τους συλλόγους (73%) και τα ιδρύματα (69%), ενώ λιγότεροι γνωρίζουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις (47%).

Η συμμετοχή των Κυπρίων σε οργανισμούς κοινωνικής οικονομίας είναι αξιοσημείωτη. Το 18% έχει συμμετάσχει ως εθελοντές, ενώ ένα παρόμοιο ποσοστό (18%) έχει προσφέρει οικονομική υποστήριξη. Ωστόσο, το 61% δήλωσε ότι δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε τέτοιους οργανισμούς, ένα ποσοστό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σε ό,τι αφορά την υποστήριξη που παρέχεται από οργανισμούς κοινωνικής οικονομίας, το 33% των Κυπρίων δήλωσε ότι έχει λάβει κάποια μορφή βοήθειας, κυρίως με τη μορφή πρόσβασης σε εκπαίδευση ή απασχόληση (10%) και παροχής αγαθών (9%). Ωστόσο, το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ολλανδία (54%) και το Βέλγιο (54%).

Η κοινωνική οικονομία θεωρείται σημαντική για την ευημερία της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Το 71% των Κυπρίων πιστεύει ότι η κοινωνική οικονομία είναι σημαντική για την ευημερία της τοπικής κοινότητας, ενώ το 75% θεωρεί ότι συμβάλλει στη βελτίωση της κοινωνίας συνολικά. Ωστόσο, μόνο το 47% πιστεύει ότι η κοινωνική οικονομία είναι καλά αναπτυγμένη στην Κύπρο, ένα ποσοστό χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (50%).

Τέλος, οι Κύπριοι υποστηρίζουν την ανάγκη για περισσότερη δημόσια υποστήριξη προς τους οργανισμούς κοινωνικής οικονομίας. Το 88% πιστεύει ότι οι δημόσιες αρχές θα έπρεπε να αναπτύσσουν στρατηγικές και νομοθεσία για την υποστήριξη της κοινωνικής οικονομίας, ενώ το 80% υποστηρίζει την άμεση δημόσια χρηματοδότηση.

Τα ευρήματα του Ευρωβαρόμετρου 567 υπογραμμίζουν την ανάγκη για μεγαλύτερη ενημέρωση και υποστήριξη της κοινωνικής οικονομίας στην Κύπρο, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών και να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για την κοινωνία.

Πηγή: ΚΥΠΕ