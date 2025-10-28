Καταρρέει η εκεχειρία στη Γάζα: Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για ισχυρά πλήγματα, κατηγορεί τη Χαμάς

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στο στρατό για «άμεσα και ισχυρά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας», ανακοίνωσε το γραφείο του, μετά από σύσκεψη σχετικά με την αντίδραση του Ισραήλ στις επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας στη Γάζα.

Η απόφαση έρχεται λίγο αφότου τα στρατεύματα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων δέχτηκαν επίθεση στη νότια Λωρίδα της Γάζας και εν μέσω ισραηλινής οργής μετά από περαιτέρω παραβιάσεις της Χαμάς που αφορούν την επιστροφή των σορών ομήρων.

Νωρίτερα σύμφωνα με πληροφορίες από τους Times of Israel, ισραηλινά στρατεύματα που εδρέυουν στη Ράφα στη νότια Γάζα δέχτηκαν πυρά τα οποία ανταπέδωσαν προς τους επιτιθέμενους. Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ισραηλινούς βομβαρδισμούς πυροβολικού στην περιοχή της Ράφα.

Την περασμένη εβδομάδα, δύο στρατιώτες του Ισραηλινού στρατού σκοτώθηκαν σε επίθεση στην περιοχή της Ράφα. Ο στρατός κατηγόρησε τη Χαμάς για την επίθεση, αν και η τρομοκρατική οργάνωση δήλωσε ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για τους δράστες της στις περιοχές της Γάζας που ελέγχονται από τον Ισραηλινό Στρατό.

Η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τέθηκε σε ισχύ μετά την μεσολάβηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 10 Οκτωβρίου υπό τον απαράβατο όρο της παράδοσης των ομήρων, ζωντανών ή νεκρών που κρατούσε η Χαμάς στη Γάζα. Έκτοτε, η Χαμάς παρέδωσε 18 ζωντανούς ομήρους και άλλες 16 σορούς, ενώ μία ακόμα αναμένεται να παραδοθεί σήμερα. Ωστόσο το Ισραήλ κατηγορούσε την ένοπλη οργάνωση για παραβίαση της συμφωνίας λόγω της μη παράδοσης των νεκρών ομήρων.

Το βίντεο που δημοσιεύει το Ισραήλ

Η σταγόνα που ξεχείλησε το ποτήρι οδηγώντας στην κατάρρευση της εκεχειρίας, στάθηκε ένα βίντεο που δημοσίευσε το Ισραήλ κατηγορώντας τη Χαμάς ότι σκηνοθέτησε μια ψεύτικη «ανακάλυψη» των λειψάνων ομήρου στην ανατολική πόλη της Γάζας μπροστά στον Ερυθρό Σταυρό.

Τη Δευτέρα, η Χαμάς έβγαλε τα λείψανα του ομήρου από ένα κτήριο και τα τοποθέτησε σε μια τρύπα που είχε σκάψει στο έδαφος στη γειτονιά Σετζάγια της πόλης της Γάζας. Στη συνέχεια, κάλυψε το σώμα με χώμα και προσποιήθηκε ότι το ξεσκέπασε για πρώτη φορά μπροστά στον Ερυθρό Σταυρό.

Ολόκληρο το περιστατικό βιντεοσκοπήθηκε από στρατιωτικό drone. Το πλήρες βίντεο δημοσιεύθηκε από τον Ισραηλινό Στρατό αργότερα την Τρίτη, αφού η οικογένεια του νεκρού ομήρου ειδοποιήθηκε από στρατιωτικούς εκπροσώπους ότι η Χαμάς επέστρεψε επιπλέον λείψανα της σορού του.

Hamas are lying about our hostages and here’s the proof:



Yesterday, Hamas terrorists were filmed removing body remains from a prepared structure and re-burying them nearby, before summoning Red Cross representatives to stage a false “discovery” for photographers.



Despite… pic.twitter.com/c9CkJo3msW — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2025

Το βίντεο από drone των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων έδειξε μέλη της Χαμάς να μεταφέρουν μια σακούλα με πτώματα από ένα κτίριο σε μια τρύπα που είχε σκαφτεί στο έδαφος, πριν την καλύψουν με χώμα. Στη συνέχεια, οι μέλη της ομάδας εθεάθησαν να ξεθάβουν τη σακούλα με πτώματα χρησιμοποιώντας έναν εκσκαφέα, πριν την πετάξουν κοντά.

«Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της Χαμάς για δυσκολίες στον εντοπισμό των σορών των νεκρών ομήρων, χθες μέλη της Χαμάς καταγράφηκαν να αφαιρούν λείψανα σορών από μια κατασκευή που είχε προετοιμαστεί εκ των προτέρων και να τα θάβουν κοντά», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός Στρατός.

«Λίγο αργότερα, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς κάλεσε εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού και σκηνοθέτησε μια ψευδή επίδειξη ανακάλυψης της σορού ενός νεκρού ομήρου», ανέφερε.

Πληροφορίες από cnn.gr / ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters