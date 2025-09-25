Απαντήσεις για το τραγικό ατύχημα στον Ιππόδρομο Λευκωσίας ζητά το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Στον Ιππόδρομο Λευκωσίας έσπευσαν επιθεωρητές του τμήματος επιθεώρησης εργασίας μετά το θανατηφόρο ατύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 67χρονο Παναγιώτη Ιωάννου.

Όπως ανέφερε η Ανώτερη Λειτουργός του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Μαρίνα Κουγιαλή, «οι επιθεωρητές επισκέφθηκαν τον χώρο και λαμβάνονται καταθέσεις για τα αίτια». Μιλώντας στο κρατικό κανάλι, πρόσθεσε ότι εξετάζονται ενδεχόμενες παραλείψεις και θέματα υγείας και ασφάλειας.

Η κ. Κουγιαλή σημείωσε επίσης ότι παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί πριν από 10-15 χρόνια.

Το περιστατικό

Σύμφωνα με την αστυνομία, χθές γύρω στις τρεις και 30 το απόγευμα, άλογο ξέφυγε από την επιτήρηση ιπποκόμου πριν από την έναρξη της πρώτης ιπποδρομίας, και άρχισε να τρέχει ανεξέλεγκτα.

Ο 67χρονος, ο οποίος εργάζεται στους στάβλους του ιπποδρόμου, επιχείρησε να σταματήσει την πορεία του αλόγου, το οποίο ωστόσο τον παρέσυρε, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά σε ιδιωτικό νοσοκομείο και στη συνέχεια, εξαιτίας της σοβαρότητάς της κατάστασής του, διακομίστηκε στο γενικό νοσοκομείο Λευκωσίας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, γύρω στις τρεις μετά τα μεσάνυχτα υπέκυψε στα τραύματά του.

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος.