Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στον Ιππόδρομο του Αγίου Δομετίου

Νέο θανατηφόρο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε χθες στον Ιππόδρομο Αγίου Δομετίου στη Λευκωσία με θύμα 67χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 15:30, άλογο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ξέφυγε από την επιτήρηση ιπποκόμου, πριν από την έναρξη της πρώτης ιπποδρομίας και κατά την πορεία του ως ακυβέρνητο κτύπησε τον 67χρονο.

Ο 67χρονος μεταφέρθηκε αρχικά σε ιδιωτικό νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υπέκυψε τελικά στα τραύματά του, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίου Δομετίου.

ΚΥΠΡΟΣ

