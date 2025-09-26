Σοβαρό τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Πάφου - Λεμεσού: Κλειστές και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας

«Τέλος στις παρενοχλήσεις κυνηγών» ζητά η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου

Ζητά άμεση ψήφιση νομοσχεδίου για ποινές σε παρενοχλήσεις κυνηγών

Άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου που προνοεί ποινές για παρενοχλήσεις κυνηγών κατά τη διάρκεια της νόμιμης θήρας, ζητά η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής (Κ.Ο.Κ. & Δ.Α.Ζ.).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της, η Ομοσπονδία εδώ και χρόνια έχει εντοπίσει και αναδείξει το «σοβαρό πρόβλημα των παρενοχλήσεων που δέχονται οι κυνηγοί από άτομα ή ομάδες ακτιβιστών κατά τη διάρκεια της νόμιμης θήρας».

Μετά από συνεχείς παρεμβάσεις και ενέργειες της Ομοσπονδίας, έχει ενταχθεί σχετική πρόνοια στο νέο νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται ενώπιον της Γενικής Εισαγγελίας για νομοτεχνικό έλεγχο, προστίθεται.

Η Ομοσπονδία «καταδικάζει απερίφραστα τέτοια φαινόμενα, τα οποία δημιουργούν εντάσεις, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και απειλούν την κοινωνική ειρήνη στην ύπαιθρο».

Με επιστολή που απέστειλε προς την Πρόεδρο της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, η Ομοσπονδία λέει ότι ζητά την άμεση προώθηση και ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου, ώστε να υπάρξει «σαφές αποτρεπτικό πλαίσιο» και να δοθεί τέλος σε αυτές τις «απαράδεκτες πρακτικές».

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εκπροσωπεί δεκάδες χιλιάδες κυνηγούς σε ολόκληρη την Κύπρο και θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους, την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και την προώθηση της αειφόρου θήρας.

ΚΥΠΕ

