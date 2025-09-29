Βαρύτατες κακώσεις στη σορό του 34χρονου από το τροχαίο στη Λεμεσό

Βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων κατέδειξε η νεκροτομή στη σορό του 34χρονου Mohamed Al Ahmed, από τη Συρία, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από οδική σύγκρουση, την Κυριακή, στη Λεμεσό.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 12:30 χθες, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 20χρονη, στην προσπάθεια της να εισέλθει από την οδό Καντάρας στη λεωφόρο Αγίου Αθανασίου, φέρεται να ανέκοψε την πορεία μοτοσικλέτας.

Ο 34χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί πιστοποίησαν τον θάνατο του.

Στην 20χρονη οδηγό του αυτοκινήτου διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ και ναρκοτέστ με μηδενική ένδειξη και συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση. Σύμφωνα με την Τροχαία Λεμεσού, η νεαρή ανακρίνεται και αναμένεται να αφεθεί αργότερα σήμερα ελεύθερη και να κατηγορηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, με την ολοκλήρωση των εξετάσεων.

Η νεκροτομή επί της σορού του 34χρονου διενεργήθηκε από τον ιατροδικαστή Ορθόδοξο Ορθοδόξου και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε πως ο θάνατος του προήλθε από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων.

Σύμφωνα με την Τροχαία Λεμεσού, από εξετάσεις κλειστών κυκλωμάτων διαπιστώθηκε ότι, την ώρα του τροχαίου, ο 34χρονος έφερε κράνος, ωστόσο δεν αποκλείεται αυτό να μην είχε προσδεθεί κανονικά.

