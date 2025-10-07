Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Διενεργήθηκε η νεκροτομή επί της σορού του 17χρονου θύματος τροχαίου στη Λεμεσό

Κατέδειξε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης

Τη σφοδρότητα της σύγκρουσης κατέδειξε η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του 17χρονου Ali Tzalaloutin, συριακής καταγωγής, ο οποίος έχασε τη ζωή του το περασμένο Σάββατο, σε οδική σύγκρουση, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τη νενομισμένη νεκροτομή διενήργησε η ιατροδικαστής Αγγελική Παπέττα, η οποία απέδωσε την αιτία θανάτου σε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, καθώς και πολλαπλές κακώσεις σώματος.

Υπενθυμίζεται ότι η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος νέος, ο οποίος έφερε κράνος, συγκρούστηκε βίαια με αυτοκίνητο στη διασταύρωση των οδών Σουλίου και Πειραιώς, όταν ο 17χρονος – σύμφωνα με τις εξετάσεις της Τροχαίας Λεμεσού – παρέλειψε να σταματήσει σε σήμα «stop».

ΚΥΠΕ

