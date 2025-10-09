Διερευνάται υπόθεση βίας στην οικογένεια σε βάρος ηλικιωμένης στη Λάρνακα

Αδικήματα για βία στην οικογένεια διερευνά η Αστυνομία στη Λάρνακα, σε βάρος 58χρονου, ο οποίος φέρεται να κακοποιούσε τη 79χρονη μητέρα του, άτομο που πάσχει από άνοια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα διαβιούσε υπό άθλιες συνθήκες, κλειδωμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο σπίτι της.

Οι γείτονες αναφέρουν ότι συχνά άκουγαν την ηλικιωμένη να καλεί σε βοήθεια, με αποτέλεσμα, χθες, να κληθεί επί τόπου η αστυνομία.

Με τη συνδρομή μελών του κλιμακίου για τη βία στην οικογένεια, η 79χρονη απομακρύνθηκε από την οικία.

Το περιστατικό έφερε στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα «Φιλελεύθερος».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 58χρονος - ο οποίος φαίνεται ότι είχε την ευθύνη επιτήρησης της ηλικιωμένης μητέρας του - θα κατηγορηθεί για βία στην οικογένεια και η υπόθεση θα καταχωριστεί αμέσως στο δικαστήριο.