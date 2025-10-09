Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Διερευνάται υπόθεση βίας στην οικογένεια σε βάρος ηλικιωμένης στη Λάρνακα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η 79χρονη, που πάσχει από άνοια, εντοπίστηκε να ζει σε άθλιες συνθήκες - Ο γιος της αντιμετωπίζει κατηγορίες για βία στην οικογένεια

Αδικήματα για βία στην οικογένεια διερευνά η Αστυνομία στη Λάρνακα, σε βάρος 58χρονου, ο οποίος φέρεται να κακοποιούσε τη 79χρονη μητέρα του, άτομο που πάσχει από άνοια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα διαβιούσε υπό άθλιες συνθήκες, κλειδωμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο σπίτι της.

Οι γείτονες αναφέρουν ότι συχνά άκουγαν την ηλικιωμένη να καλεί σε βοήθεια, με αποτέλεσμα, χθες, να κληθεί επί τόπου η αστυνομία.    

Με τη συνδρομή μελών του κλιμακίου για τη βία στην οικογένεια, η 79χρονη απομακρύνθηκε από την οικία.

Το περιστατικό έφερε στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα «Φιλελεύθερος».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 58χρονος - ο οποίος φαίνεται ότι είχε την ευθύνη επιτήρησης της ηλικιωμένης μητέρας του - θα κατηγορηθεί για βία στην οικογένεια και η υπόθεση θα καταχωριστεί αμέσως στο δικαστήριο.

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα