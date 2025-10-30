Προτιμώ να περπατήσω παρά να πιώ και να οδηγήσω. Η Λεμεσός λέει όχι στην οδήγηση υπό αλκοόλ

Η Λεμεσός ετοιμάζεται να στείλει το πιο δυνατό μήνυμα ζωής, διοργανώνοντας για 17η συνεχόμενη χρονιά την φιλανθρωπική πορεία: «Προτιμώ να περπατήσω, παρά να πιώ και να οδηγήσω».

H πορεία, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των Λεμεσίων powered by BRO BrainRocket, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025, με τη συμμετοχή πολιτών κάθε ηλικίας, οργανωμένων συνόλων και σχολείων.

Την εκδήλωση διοργανώνει το Ίδρυμα Δρ. Γιώτα Δημητρίου – The Dancing Queen Foundation, στη μνήμη της Δρος Γιώτας Δημητρίου, η οποία έχασε τη ζωή της από μεθυσμένο οδηγό. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η καλλιέργεια οδικής συνείδησης και η ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους που εγκυμονεί η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Στόχος, μια κοινωνία χωρίς απώλειες στην άσφαλτο, η οποία επιλέγει τη ζωή, την υπευθυνότητα και τον σεβασμό στον άνθρωπο.

Στη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου για την εξαγγελία της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Γιάννης Αρμεύτης, εξήρε τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών, οι οποίες, όπως είπε, υπενθυμίζουν ότι κάθε απόφαση πίσω από το τιμόνι μπορεί να κρίνει όχι μόνο τη δική μας ζωή, αλλά και τη ζωή των συνανθρώπων μας. Εξέφρασε παράλληλα τη στήριξη του Δήμου στο έργο του Ιδρύματος, που μέσα από το όραμα και την προσφορά του κρατά ζωντανή τη μνήμη της της Δρος Γιώτας Δημητρίου. Η συμμετοχή μας στην πορεία ευαισθητοποίησης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Λεμεσού, επιβεβαιώνει με τον πιο περίτρανο τρόπο, ότι η κοινωνία μας είναι έτοιμη να αγκαλιάσει την αλλαγή και να προχωρήσει προς ένα ασφαλέστερο μέλλον.

Στη Συνέντευξη Τύπου παρευρέθηκαν επίσης η Πρόεδρος του Ιδρύματος, κα Κατερίνα Χρυσοστόμου, η εκπρόσωπος της Τροχαίας Λεμεσού, κα Αναστασία Σωκράτους, καθώς και εκπρόσωπος του πλατινένιου χορηγού Freedom24, ο οποίος στηρίζει σταθερά την εκδήλωση.

Όλοι μαζί, με ένα βήμα, να στείλουμε ξανά το μήνυμα: Η ζωή αξίζει - προτιμώ να περπατήσω, παρά να πιώ και να οδηγήσω.