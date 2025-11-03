Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΑΚΕΛ: «Να τερματιστεί ο αναχρονιστικός θεσμός του Ραδιομαραθωνίου»

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει ότι ο Ραδιομαραθώνιος «αναπαράγει αναχρονιστικά και προσβλητικά στερεότυπα», αντιμετωπίζοντας τα άτομα με αναπηρία ως αντικείμενα φιλανθρωπίας και όχι ως ισότιμους πολίτες.

Την αντίθεση του με τον θεσμό του Ραδιομαραθωνίου εξέφρασε με ανακοίνωση του το ΑΚΕΛ, ζητώντας τον τερματισμό του με τη σημερινή του μορφή.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστηρίζει ότι ο Ραδιομαραθώνιος «αναπαράγει αναχρονιστικά και προσβλητικά στερεότυπα», αντιμετωπίζοντας τα άτομα με αναπηρία ως αντικείμενα φιλανθρωπίας και όχι ως ισότιμους πολίτες.

Το ΑΚΕΛ επισημαίνει ότι η κοινωνική πολιτική για τα άτομα με αναπηρία αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κράτους και δεν μπορεί να υποκαθίσταται από ιδιωτικές πρωτοβουλίες ή τον εθελοντισμό. «Η εθελοντική δράση των κοινωνικών φορέων πρέπει να έχει συμπληρωματικό ρόλο και να συνάδει με τις σύγχρονες αντιλήψεις για τα ΑμεΑ», σημειώνει.

Αν και το κόμμα δηλώνει ότι εκτιμά την προσφορά των πολιτών και την ανιδιοτέλεια των εθελοντών που συμμετέχουν στον θεσμό, τονίζει ότι «υποχρέωση όλων είναι να ακουστεί η φωνή των ίδιων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους», οι οποίοι εδώ και χρόνια εκφράζουν ενστάσεις για τον Ραδιομαραθώνιο και τα μηνύματά του προς την κοινωνία.

Το ΑΚΕΛ καλεί την Πολιτεία να σεβαστεί τις εκκλήσεις των οργανώσεων του αναπηρικού κινήματος και να προχωρήσει σε αποφάσεις για το μέλλον του θεσμού.

«Αυτό που η Πολιτεία οφείλει προς τα άτομα με αναπηρία δεν είναι ούτε ελεημοσύνη ούτε οίκτος», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. «Οφείλει, νομικά και ηθικά, να συμμορφωθεί πλήρως με το πνεύμα και το γράμμα της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που η Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσε το 2011»προσθέτει.

Το κόμμα καταλήγει ότι το κράτος πρέπει να εγγυηθεί, με επαρκείς πόρους και πολιτικές, την προσβασιμότητα, τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και την εργασία, την πλήρη κοινωνική και πολιτική συμμετοχή, καθώς και την αυτονομία, την αξιοπρέπεια και τη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία.

