Έρχεται το Cyprus Peace Festival με πλούσιο πρόγραμμα – Μάθετε λεπτομέρειες

Τη διεξαγωγή του πρώτου Cyprus Peace Festival στο Σπίτι της Συνεργασίας, ανακοίνωσε η ομάδα που το διοργανώνει, με τη στήριξη του Volt Κύπρου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας πρωτοβουλίας για την ειρήνη και τη συνύπαρξη στην Κύπρο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «το Cyprus Peace Festival είναι μια συλλογική προσπάθεια από Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Μαρωνίτες, Αρμένιους της Κύπρου και ανθρώπους που αισθάνονται ως πολίτες του κόσμου».

«Αυτή η πρωτοβουλία είναι αφιερωμένη στη θεραπεία του συλλογικού τραύματος και στην καλλιέργεια μιας διαρκούς κουλτούρας ειρήνης στο νησί», αναφέρουν οι διοργανωτές του.

Με τη στήριξη του Volt Κύπρου, «το φεστιβάλ φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν ασφαλή, δημιουργικό και ανθρώπινο χώρο, όπου άνθρωποι από κάθε κοινότητα μπορούν να συναντηθούν, να ακούσουν ο ένας τον άλλο και να συνδημιουργήσουν νέες γέφυρες κατανόησης».

Μέσα από εργαστήρια, διάλογο, συμμετοχική τέχνη και συμβολικά τελετουργικά, το φεστιβάλ στοχεύει να γίνει μια ετήσια γιορτή κοινής εμπειρίας, ενότητας και δέσμευσης για μια Κύπρο, όπου όλες οι φωνές ακούγονται και συνυπάρχουν.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΑΣ

Δικοινοτικό Εργαστήριο Συστημικού Γλυπτού: Healing for Peace

10:00–13:00

Με βιωματικές ασκήσεις βασισμένες στη συστημική θεραπεία, οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν πώς η προσωπική και συλλογική μνήμη διαμορφώνει τις σχέσεις μας και το όραμά μας για το μέλλον.

Συντονίστρια: Άνδρη Χριστούδια – Ψυχολόγος & Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια

Περιορισμένες θέσεις – συνιστάται προκράτηση – Ακολουθείστε τον σύνδεσμο για προκράτηση.

Colours of Hope – Εργαστήριο Κοινοτικής Τέχνης

10:00–13:00

Μια ζωντανή συμμετοχική δημιουργία, όπου παιδιά, νέοι και ενήλικες θα συνεργαστούν για να σχεδιάσουν ένα συλλογικό, συμμετοχικό έργο τέχνης αφιερωμένο στην ειρήνη.

Συντονίστρια: Ιωάννα Καννάρη Παπαδοπούλου – Καθηγήτρια Τέχνης

Ανοιχτό σε όλες τις ηλικίες – Ακολουθείστε τον σύνδεσμο για προκράτηση.

Συζήτηση – Ειρήνη στην Κύπρο: Τραύμα, Θεραπεία & η Νέα Γενιά

15:00–17:00

Ομιλητές από τον τομέα της ψυχολογία, της εκπαίδευσης και των ΜΜΕ θα φωτίσουν πώς το διαγενεακό τραύμα μπορεί να μεταμορφωθεί σε δύναμη, ανθεκτικότητα και νέα κουλτούρα ειρήνης.

Συμμετέχουν:

• Δρ. Θεανώ Καλαβανά – Προεδρος ΟΠΕΚ, Ακαδημαϊκός Ψυχολογία της Υγείας

• Δρ. Χάρης Ψάλτης – Καθηγητής Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ερευνητής στην Κοινωνική Γενετική Ψυχολογία, με επίκεντρο τις κοινωνικές και αναπτυξιακές διαστάσεις της σύγκρουσης και της αλλαγής στην Κύπρο.

• Ανδρομάχη Σοφοκλέους – Συμπρόεδρος του Volt, Πολιτική Αναλύτρια

• Άνδρη Χριστούδια – Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια Γονέων, Συντονίστρια Ομάδων

Συντονισμός: Μελίνα Λιμνάτη, Διοργανώτρια Cyprus Peace Festival, Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Volt Cyprus

*Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά.

Κλείσιμο με Μουσική

17:00–17:30

Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με τη Δικοινοτική Χορωδία για την Ειρήνη – Λένα Μελανίδου, σε τρεις γλώσσες: ελληνικά – τουρκικά – αγγλικά.

Μια μουσική αγκαλιά που μας ενώνει πέρα από λόγια, σημειώνουν οι διοργανωτές.

Συμμετοχή

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

Συνιστάται εγγραφή για καλύτερη οργάνωση και κράτηση θέσεων στα εργαστήρια.

Ακολουθείστε τον σύνδεσμο για εγγραφή.