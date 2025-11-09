Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νεκρή γυναίκα σε διαμέρισμα στη Λεμεσό - Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Ανακρίνονται συγκεκριμένα πρόσωπα

Νεκρή γυναίκα εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην παραλιακή περιοχή της Γερμασόγειας, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, γύρω στις 10:30 π.μ. εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας και η σκηνή αποκλείστηκε από μέλη της Δύναμης, τα οποία διεξάγουν έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες θανάτου της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρει τραύματα στο πρόσωπο με τις αρχές να μην αποκλείουν το σενάριο εγκληματικής ενέργειας.

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει τη σκηνή και διενεργεί εξετάσεις, ενώ παράλληλα ανακρίνονται συγκεκριμένα πρόσωπα.

Η σκηνή αποκλείστηκε άμεσα από μέλη της Αστυνομίας για επιτόπιες εξετάσεις, ενώ στο σημείο έσπευσαν οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Περισσότερα σε λίγο...

