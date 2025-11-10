Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο «Χιονούλης» ο Πιγκουίνος του TELETHON είναι εδώ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Το πιο γλυκό σύμβολο προσφοράς των φετινών Χριστουγέννων

Λίγο πριν τις γιορτές, το TELETHON μάς συστήνει τον «Χιονούλη τον Πιγκουίνο», το νέο, συλλεκτικό limited edition λούτρινο της φετινής εκστρατείας, που έρχεται να γεμίσει τις καρδιές μας με χαρά, συγκίνηση και αγάπη.

Ο «Χιονούλης» δεν είναι απλώς ένα χαριτωμένο λούτρινο, είναι ένα σύμβολο προσφοράς και ελπίδας. Με το λογότυπο του TELETHON να κοσμεί το μπλουζάκι του, ο αξιαγάπητος πιγκουίνος θυμίζει πως κάθε μικρή πράξη καλοσύνης μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά.

Διατίθεται σε περιορισμένο αριθμό και σε συμβολική τιμή των €15, με όλα τα έσοδα να ενισχύουν το φιλανθρωπικό έργο του TELETHON υπέρ των ατόμων με νευρολογικές και γενετικές παθήσεις.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο «Χιονούλης» πρωταγωνιστεί και στο βίντεο κλιπ του ολοκαίνουργιου χριστουγεννιάτικου τραγουδιού «Όλα τα Χριστούγεννά μου» της ταλαντούχας Στέφανης Κρασσά, που με τη μαγευτική της φωνή αφιερώνει αυτό το τραγούδι στο TELETHON, μεταφέροντας το αληθινό μήνυμα των γιορτών: αγάπη, προσφορά και ελπίδα.

Φέτος, κάνε ένα δώρο με ουσία. Απόκτησε και εσύ τον δικό σου «Χιονούλη» και χάρισε χαμόγελα σε όσους το χρειάζονται περισσότερο, γιατί η καλοσύνη είναι το πιο όμορφο δώρο των Χριστουγέννων!

Για παραγγελίες και περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 22392772.

