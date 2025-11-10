Πέραν του 1 εκατ. δόθηκε σε Κυπριακά οινοποιεία το 2025 από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των πληρωμών προς τους δικαιούχους της Παρέμβασης ΕΠΣΑ 2 του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023–2027, για το οικονομικό έτος 2025, που αφορά την οικονομική ενίσχυση οινοποιητικών επιχειρήσεων για επενδύσεις.

Στους δικαιούχους καταβλήθηκε το ποσό των € 1.357.835,80, ενώ όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η χρηματοδότηση προήρθε 100% από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων.

O ΚΟΑΠ αναφέρει, στην ανακοίνωσή του, ότι η οικονομική ενίσχυση χορηγήθηκε στις οινοποιητικές επιχειρήσεις, για επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία – σε εξοπλισμό επεξεργασίας και υποδομές οινοποιίας – σε δομές και εργαλεία οινικής εμπορίας.