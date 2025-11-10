Λεμεσιανή τρέλα για το καρναβάλι – Στην ουρά από το βράδυ για να δηλώσουν συμμετοχή

Η αγάπη και η τρέλα των λεμεσιανών για το καρναβάλι είναι γνωστή σε όλους. Αυτή τη φορά όμως ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Γνωστοί καρναβαλιστές της πόλης στήθηκαν στην ουρά από το βράδυ για να δηλώσουν πρώτοι συμμετοχή στην καρναβαλίστικη παρέλαση του 2026!

Ο Δήμος Λεμεσού θα δέχεται συμμετοχές στο Λεμεσιανό Καρναβάλι από το πρωί της Τρίτης και συγκεκριμένα στις 08:00. Όμως, μια παρέα καρναβαλιστών βρίσκεται ήδη από το βράδυ έξω από τα γραφεία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού. Μάλιστα έχουν επιστρατεύσει φουκού και διάφορα εδέσματα για να περάσει πιο εύκολα το βράδυ, ενώ έστησαν και αντίσκηνο στο πεζοδρόμιο για να μείνουν εκεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι φωτογραφίες είναι από το γκρουπ στο Facebook «Η ΛΕΜΕΣΟΣ ΜΑΣ» τους οποίους και ευχαριστούμε για την παραχώρηση!

22 Φεβρουαρίου φέτος η Μεγάλη Καρναβαλίστικη Παρέλαση

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι από την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, μεταξύ των ωρών 8.00 π.μ. και 2.00 μ.μ. θα δέχεται συμμετοχές για τη μεγάλη παρέλαση του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026. Η τελευταία μέρα δήλωσης συμμετοχής είναι η Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025, μέχρι τις 1.00μ.μ.

Όσα άτομα θέλουν να συμμετάσχουν με άρμα ή ομάδα πεζών στη Μεγάλη Παρέλαση, θα πρέπει να περάσουν απαραιτήτως από τα γραφεία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών στην οδό Αγίου Ανδρέου 253 (τηλ. 25745919) για συμπλήρωση της ειδικής φόρμας συμμετοχής και για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση όσον αφορά στους φετινούς όρους και κανονισμούς.

Ο Δήμος Λεμεσού διευκρινίζει ότι δεν δέχεται δηλώσεις συμμετοχής ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικώς.

Την πρώτη μέρα δήλωσης συμμετοχής Τρίτη 11 Νοεμβρίου δικαιούνται να δηλώσουν όσοι συμμετείχαν στην παρέλαση του 2025 και τήρησαν όλους τους κανονισμούς.

Όσοι συμμετείχαν στην παρέλαση του 2025 και παράβηκαν τους κανονισμούς, καθώς και οι νέοι συμμετέχοντες, θα δικαιούνται να δηλώσουν συμμετοχή από την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025.

Ο Δήμος Λεμεσού διευκρινίζει ότι δεν θα δέχεται συμμετοχές με αθλητικά ή άλλα θέματα που οι στολές τους είναι ένα απλό παντελονάκι γυμναστικής με ένα φανελάκι.