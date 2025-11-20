Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τιμούν τον Τραμπ με δενδροφύτευση… δίπλα σε σχολείο της Λάρνακας

Η εκδήλωση έχει οριστεί για τις 23 Νοεμβρίου 2025, στις 11:00, στην οδό Ιωάννη Κακριδή, δίπλα στο Λύκειο Βεργίνας. Κατά τη διάρκεια της τελετής θα φυτευτούν 48 δέντρα, τα οποία παρουσιάζονται ως «σύμβολα ζωής και ελπίδας».

Τελετή δενδροφύτευσης προς τιμή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ οργανώνει η Εβραϊκή Κοινότητα Κύπρου, δίπλα στο Λύκειο Βεργίνας στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της, η Κοινότητα τιμά τον Τραμπ για τον ρόλο που του αποδίδεται στην απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και στην υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας.

