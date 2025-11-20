Τιμούν τον Τραμπ με δενδροφύτευση… δίπλα σε σχολείο της Λάρνακας

Τελετή δενδροφύτευσης προς τιμή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ οργανώνει η Εβραϊκή Κοινότητα Κύπρου, δίπλα στο Λύκειο Βεργίνας στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της, η Κοινότητα τιμά τον Τραμπ για τον ρόλο που του αποδίδεται στην απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και στην υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η εκδήλωση έχει οριστεί για τις 23 Νοεμβρίου 2025, στις 11:00, στην οδό Ιωάννη Κακριδή, δίπλα στο Λύκειο Βεργίνας. Κατά τη διάρκεια της τελετής θα φυτευτούν 48 δέντρα, τα οποία παρουσιάζονται ως «σύμβολα ζωής και ελπίδας».