Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Πέντε συλλήψεις για ναρκωτικά σε επιχείρηση της Αστυνομίας στη Λεμεσό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Υπό εξαήμερη κράτηση 27χρονος - Κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης και χρηματικό ποσό

Στη σύλληψη πέντε προσώπων προχώρησε χθες η Αστυνομία στη Λεμεσό, στο πλαίσιο επιχείρησης της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών και του Ουλαμού Πρόληψης Εγκλημάτων, που πραγματοποιήθηκε σε πάρκο και παρακείμενους δρόμους, μετά από αξιολόγηση σχετικής πληροφορίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ανακόπηκε για έλεγχο 27χρονος, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης βάρους 175 γραμμαρίων καθώς και χρηματικό ποσό €1.265, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του για αυτόφωρο αδίκημα.

Παράλληλα, συνελήφθησαν ακόμη τέσσερα πρόσωπα ηλικίας 17, 21, 22 και 30 ετών, στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκαν μικρές ποσότητες κάνναβης.

Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων, όπου κατασχέθηκαν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών, ενώ μετά την ανάκριση οι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι για να κλητευθούν αργότερα.

Ο 27χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα εξαήμερης κράτησής του, με τις εξετάσεις της ΥΚΑΝ να συνεχίζονται.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΛΕΜΕΣΟΣΥΚΑΝΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα