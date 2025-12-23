Πέντε συλλήψεις για ναρκωτικά σε επιχείρηση της Αστυνομίας στη Λεμεσό

Στη σύλληψη πέντε προσώπων προχώρησε χθες η Αστυνομία στη Λεμεσό, στο πλαίσιο επιχείρησης της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών και του Ουλαμού Πρόληψης Εγκλημάτων, που πραγματοποιήθηκε σε πάρκο και παρακείμενους δρόμους, μετά από αξιολόγηση σχετικής πληροφορίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ανακόπηκε για έλεγχο 27χρονος, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης βάρους 175 γραμμαρίων καθώς και χρηματικό ποσό €1.265, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του για αυτόφωρο αδίκημα.

Παράλληλα, συνελήφθησαν ακόμη τέσσερα πρόσωπα ηλικίας 17, 21, 22 και 30 ετών, στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκαν μικρές ποσότητες κάνναβης.

Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων, όπου κατασχέθηκαν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών, ενώ μετά την ανάκριση οι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι για να κλητευθούν αργότερα.

Ο 27χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα εξαήμερης κράτησής του, με τις εξετάσεις της ΥΚΑΝ να συνεχίζονται.