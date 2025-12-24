Δέσμευση περιουσίας €194.785 σε υπόθεση ναρκωτικών – Στο στόχαστρο 34χρονος στη Λεμεσό

Στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας €194.785 προχώρησαν χθες οι Αρχές, στο πλαίσιο οικονομικής έρευνας που διεξάγεται από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), σε συνεργασία με τη ΜΟΚΑΣ, εναντίον 34χρονου κατηγορούμενου σε υπόθεση παράνομης κατοχής και προμήθειας ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δυνάμει δικαστικού διατάγματος δεσμεύτηκαν δύο αυτοκίνητα συνολικής αξίας €68.000, χρηματικά ποσά ύψους €126.585, καθώς και εταιρικές μετοχές αξίας €200.

Ο 34χρονος είχε συλληφθεί τον Νοέμβριο του 2024 στη Λεμεσό, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ΥΚΑΝ, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κοκαΐνης μεικτού βάρους πέντε κιλών και 770 γραμμαρίων, καθώς και ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους 12 κιλών και 803 γραμμαρίων. Κατά την ίδια επιχείρηση συνελήφθησαν ακόμη δύο πρόσωπα.

Η οικονομική έρευνα εναντίον του 34χρονου συνεχίζεται, ενώ με την ολοκλήρωση της εκδίκασης της υπόθεσης αναμένεται να ζητηθεί η δήμευση τόσο της δεσμευμένης περιουσίας όσο και τυχόν άλλης περιουσίας που θα προκύψει βάσει των ευρημάτων της έρευνας.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.