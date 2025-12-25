Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Διέφυγε τον κίνδυνο ο 26χρονος που δέχθηκε επίθεση στο κέντρο της Λευκωσίας

Φέρει θλαστικά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στον αυχένα και στον τράχηλο

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ο 26χρονος που δέχθηκε επίθεση τα ξημερώματα στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, φέρει θλαστικά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στον αυχένα και στον τράχηλο, ωστόσο η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Πληροφορία για τραυματισμένο πρόσωπο κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας λήφθηκε γύρω στις 2 τα ξημερώματα, με μέλη της Αστυνομίας να μεταβαίνουν στο σημείο για εξετάσεις. Διαπιστώθηκε ότι το πρόσωπο είχε ήδη μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο, όπου εντόπισαν τον τραυματία να υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

